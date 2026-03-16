Manresa acollirà el primer Cafè de la Mort, una trobada informal per parlar amb naturalitat de la mort i de morir

Organitzada pel col·lectiu Capalafí, la cooperativa Recer i el Servei d'Acompanyament en el Dol a la Catalunya Central, tindrà lloc el dijous 26 de març, a les 10 del matí, a El Graner, al carrer de Sobrerroca

Una tassa de cafè damunt d'una taula / Pixabay

Gemma Camps

Manresa

L'han batejat com a Cafè de la Mort i és la primera trobada informal que s'organitza a Manresa per parlar amb naturalitat de la mort i del fet de morir.

L'organitzen el col·lectiu Capalafí, nascut el setembre del 2023 amb l'objectiu de parlar de la mort i informar del dret a morir dignament; Recer, cooperativa de consumidors i usuaris sense ànim de lucre, que acompanya les persones i famílies en el moment del final de la vida, i el Servei d'Acompanyament en el Dol a la Catalunya Central.

Notícies relacionades

El primer Cafè de la Mort tindrà lloc dijous de la setmana vinent, dia 26 de març, a les 10 del matí a El Graner, al carrer de Sobrerroca, número 15 de Manresa.

  1. Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
  2. El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
  3. La consellera Paneque: 'El refugi del Niu de l'Àliga s'adapta a les condicions del present, més sostenible i més accessible”
  4. Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
  5. El 'bosc de conte de fades' amb rius i salts d'aigua a l'Anoia
  6. Un accident entre dos turismes i un camió deixa dos ferits a la C-25, a Sallent
  7. Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
  8. Hisenda posa el focus en els regals de Reis, Nadal i aniversaris: quins s’han de declarar i quins no

Catalunya activa el seu primer anell quàntic: així vol blindar les dades més crítiques

Catalunya activa el seu primer anell quàntic: així vol blindar les dades més crítiques

Barcelona aspira a ampliar les obres contra l’aluminosi al Besòs fins a 720 pisos deteriorats el 2027

Barcelona aspira a ampliar les obres contra l’aluminosi al Besòs fins a 720 pisos deteriorats el 2027

Manresa acollirà el primer Cafè de la Mort, una trobada informal per parlar amb naturalitat de la mort i de morir

Manresa acollirà el primer Cafè de la Mort, una trobada informal per parlar amb naturalitat de la mort i de morir

Por a una guerra mundial: el 81% dels espanyols tem que pugui esclatar un nou conflicte global, segons el CIS

Por a una guerra mundial: el 81% dels espanyols tem que pugui esclatar un nou conflicte global, segons el CIS

Engeguen al Solsonès una campanya de mecenatge per posar en marxa un obrador de farina ecològica amb molí propi

Engeguen al Solsonès una campanya de mecenatge per posar en marxa un obrador de farina ecològica amb molí propi

Campanya de mecenatge per posar en marxa un obrador de farina ecològica amb molí propi al Solsonès

Detingut un fals mecànic a Sabadell que enganyava gent gran amb reparacions inexistents

Detingut un fals mecànic a Sabadell que enganyava gent gran amb reparacions inexistents

Enxampat a 182 km/h a l’N-260: un control el capta a més del doble de la velocitat permesa a Guils de Cerdanya

Enxampat a 182 km/h a l’N-260: un control el capta a més del doble de la velocitat permesa a Guils de Cerdanya
