Manresa acollirà el primer Cafè de la Mort, una trobada informal per parlar amb naturalitat de la mort i de morir
Organitzada pel col·lectiu Capalafí, la cooperativa Recer i el Servei d'Acompanyament en el Dol a la Catalunya Central, tindrà lloc el dijous 26 de març, a les 10 del matí, a El Graner, al carrer de Sobrerroca
L'han batejat com a Cafè de la Mort i és la primera trobada informal que s'organitza a Manresa per parlar amb naturalitat de la mort i del fet de morir.
L'organitzen el col·lectiu Capalafí, nascut el setembre del 2023 amb l'objectiu de parlar de la mort i informar del dret a morir dignament; Recer, cooperativa de consumidors i usuaris sense ànim de lucre, que acompanya les persones i famílies en el moment del final de la vida, i el Servei d'Acompanyament en el Dol a la Catalunya Central.
El primer Cafè de la Mort tindrà lloc dijous de la setmana vinent, dia 26 de març, a les 10 del matí a El Graner, al carrer de Sobrerroca, número 15 de Manresa.
