Marc Aloy, alcalde de Manresa: "Vull que hi hagi pressupostos i encara hi ha marge per a l’acord"
Manresa és la ciutat més poblada amb un alcalde d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) · En ple debat pels pressupostos, Marc Aloy Guàrdia exposa la seva posició al respecte, en clau municipal i també de país
Catalunya tindrà pressupostos?
Com a alcalde de Manresa i com a militant d’Esquerra Republicana, vull que el país tingui pressupostos, perquè darrere dels comptes hi ha inversions, serveis públics i projectes que també impacten directament en els municipis. El país avança quan té municipis forts i ben finançats. Els pressupostos són l’eina que permet garantir estabilitat institucional i reforçar serveis públics per a la població, també els veïns i les veïnes de Manresa.
Per què no es posen d’acord amb els socialistes?
Avançar en la recaptació de l’IRPF i en un nou model de finançament no és només una qüestió política: és la manera de tenir més recursos per fer millors polítiques socials i reforçar els serveis públics. També els dels Ajuntaments.
Llavors?
El traspàs de la recaptació de l’IRPF i l’impuls d’un nou model de finançament formen part dels compromisos que el PSOE va adquirir amb Esquerra Republicana per a la investidura de Pedro Sánchez. Ara el que toca és complir-los, perquè quan es tracta de grans acords de país, el que dona confiança a la ciutadania és que els compromisos es compleixin.
Què és l’essencial per a vostès?
Esquerra Republicana posa sobre la taula una qüestió estructural per al país: millorar el finançament de Catalunya perquè les institucions tinguin més recursos per servir millor la ciutadania.
Pot ser més concret, si us plau?
Vull posar en valor l’exemple de Manresa, on hem demostrat que quan hi ha estabilitat institucional i respecte pels acords, la ciutat avança i es poden impulsar projectes de futur amb confiança.
Encara hi ha esperança...
Crec que hi ha marge per arribar a un acord. Si hi ha avenços reals en el model de finançament i en la recaptació de l’IRPF, estic convençut que hi haurà pressupostos.
