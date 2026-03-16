La Marisol, la gosseta abandonada dins un contenidor de rebuig, evoluciona bé i ja té peticions d'adopció
La Protectora d'animals de Manresa va publicar a xarxes el cas d'una gosseta
La Marisol, la gosseta abandonada dins un contenidor d'escombraries de Manresa, evoluciona bé i ja té peticions d'adopció. I tot amb les poques hores que fa que el seu cas es va donar a conèixer.
Aixopluc, la Protectora d'Animals de Manresa, ha aconseguit viralitzar el cas de la gosseta, d'edat avançada i de raça petita, que divendres va ser trobada a Manresa llençada viva dins un contenidor de rebuig, dins una bossa de supermerca lligada. Tant, que ja han estat moltes les comunicacions rebudes oferint material, ajuda i, fins i tot demandes d'adopció. La publicació a xarxes socials i al diari Regió7 ha fet que la notícia travessés fronteres: aquest dilluns al matí era recollida fins i tot per mitjans de comunicació francesos.
Mentrestant, la Marisol, aliena a tot plegat, es recupera satisfactòriament de la hipotèrmia severa amb què va ser rescatada i després d'administrar sèrum i 48 hores d'escalfor, ja voltava aquest matí per les instal·lacions d'Aixopluc.
Però la difusió del cas tenia un altre objectiu: la denúncia pública d'un greu cas de maltractament animal i la recerca d'informació. Rafaela González, presidenta d'Aixopluc, deia aquest dilluns al matí que "qui ho hagi fet ha de ser un canalla, un inhumà. Abandonar és greu, però, llençar un ésser viu a un contenidor?". González no volia ni pensar en quantes hores devia fer que l'animal era allà dins, i "en la mort que hagués tingut si ningú l'hagués trobat: morta de fred o destrossada pel camió de les escombraries".
Va ser divendres passat al matí, prop de les 8 h, quan una persona que va anar a tirar les escombraries al carrer de Joana Herms la va veure dins un contenidor de rebuig i va avisar la Policia Local de Manresa. Els agents van rescatar la gosseta de l'interior i van activar el protocol de rescat animal, que inclou l'avís a l'Aixopluc, com a refugi responsable de la ciutat de Manresa.
Des de l'entitat es demana "sensibilitat als cossos policials per investigar aquest fet. Ja sabem que hi ha crims més greus, però s'ha de ser molt mala persona per fer una cosa així".
Segon cas en dues setmanes
Aquest és el segon cas d'abandonaent que publiquen des d'Aixopluc a xarxes socials en dues setmanes. L'anterior, acompanyat d'un vídeo on es veia que algú deixava un gos de raça petita abandonat a la porta del refugi, va servir per identificar les autores: dues dones han estat denunciades per abandonament animal per part de la Unitat Regional de Medi ambient dels Mossos d'Esquadra.
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- La consellera Paneque: 'El refugi del Niu de l'Àliga s'adapta a les condicions del present, més sostenible i més accessible”
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- El 'bosc de conte de fades' amb rius i salts d'aigua a l'Anoia
- Un accident entre dos turismes i un camió deixa dos ferits a la C-25, a Sallent
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- Hisenda posa el focus en els regals de Reis, Nadal i aniversaris: quins s’han de declarar i quins no