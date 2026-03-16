Un nou reglament prohibeix la pesca al llac de l'Agulla de Manresa

La Junta de la Séquia i Aigües Manresa reforcen la protecció del gran dipòsit d'aigua

Pescadors al llac de l'Agulla / Arxiu particular

Francesc Galindo

Aquesta setmana es fa públic el nou reglament d’activitats del parc de l’Agulla, aprovat per Aigües de Manresa i la Junta de la Séquia. El text reforça la idea del llac com a espai natural amb una funció essencial, garantir aigua de boca de qualitat i es prohibeixen les activitats de pesca.

Afirmen que "el llac de l’Agulla és una infraestructura hidràulica que serveix de reserva per al regadiu i l’abastiment de Manresa i de 12 poblacions més del seu entorn. No és un llac recreatiu, sinó una peça clau del sistema d’aigua potable del territori".

Espai de pretractament de l'aigua

A part d'emmagatzemar aigua, al llac s’hi porta a terme una fase activa de pretractament natural abans de la potabilització. Mitjançant processos basats en la natura, com la retenció de nutrients i la

reducció de matèria orgànica a través dels llits de macròfits flotants, es millora la qualitat de l’aigua abans que arribi a la planta potabilitzadora.

Prohibició d’activitats dins la làmina d’aigua

El nou reglament estableix que queda prohibida qualsevol activitat dins la làmina d’aigua del llac, inclosa la pesca i el bany de persones i animals, excepte casos extraordinaris amb autorització

expressa dels serveis tècnics d’Aigües Manresa.

També es prohibeix alimentar els ànecs i altres animals salvatges, ja que aquesta pràctica altera el seu comportament natural i incrementa la càrrega orgànica de l’aigua.

Protegir l’ecosistema per protegir l’aigua

Els estudis tècnics i els darrers buidats del llac confirmen que la presència majoritària d’espècies invasores, especialment la carpa, altera l’ecosistema, incrementa la terbolesa i dificulta els processos naturals de filtració.

Tot i haver estat introduïda fa segles, la carpa continua sent una espècie invasora, que remou sediments, empitjora la qualitat de l’aigua i dificulta la presència d’espècies autòctones que contribueixen a mantenir l’equilibri ecològic.

Un ecosistema amb biodiversitat autòctona saludable és més resilient, millora els processos naturals de depuració i genera una aigua més estable abans del tractament humà. Això facilita la

potabilització i redueix riscos per a la qualitat final de l’aigua. La terbolesa no és l'estat natural de les basses i estanys quan es troben en bon estat ecològic.

Un parc d’ús públic amb criteris clars

El Parc de l’Agulla continua sent un espai privat, d’ús públic per a activitats de lleure compatibles amb la seva funció hidràulica. El nou reglament regula aquelles pràctiques que poden comprometre

la qualitat de l’aigua o l’equilibri ecològic del llac i estableix que determinades activitats requereixen autorització prèvia.

Protegir el llac és protegir l’aigua que arriba a les llars. La gestió responsable d’aquest espai natural és una garantia directa per a la salut i el futur del territori.

Podeu consultar el nou reglament en aquest enllaç.

  1. La protectora de Manresa demana ajuda per trobar qui va llançar una gossa al contenidor dins d'una bossa
  2. Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
  3. Treuen pel vidre del davant un conductor atrapat en un accident davant els bombers de Manresa
  4. Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
  5. La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat serà més interna que la que havia de fer Joan Pau II
  6. Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
  7. El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
  8. Milers de caminants recorren la Transéquia amb un temps favorable tot i el vent

