Realitat virtual cultural per a persones que no poden sortir de casa a Manresa, Solsona, Prats i Navarcles

Es crea la sensació d’estar físicament dins d’un concert, d’una exposició, d’un paisatge natural o d’un espai emblemàtic

Una usuària del programa amb les ulleres de realitat virtual / Arxiu particular

Els Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat a la Catalunya Central, la Fundació Sant Andreu Salut, la UVic-UCC i l’Ajuntament de Manresa han posat en marxa un innovador projecte que permet a les persones usuàries del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) amb problemes de mobilitat gaudir d’experiències culturals immersives des del seu domicili, mitjançant ulleres de realitat virtual. A més del Servei d'Atenció Domiciliària de Manresa, en aquesta primera fase, el programa s’ha implementat al Centre Ocupacional Amisol de Solsona, el Centre de Dia de Prats de Lluçanès i la residència de Navarcles.

El Servei d’Atenció Domiciliària de l’Ajuntament de Manresa, gestionat per la Fundació, ha estat el marc ideal per implementar aquesta actuació pionera a la ciutat. Gràcies a l’ús d’ulleres de realitat virtual, les persones ateses poden submergir-se en entorns culturals i paisatgístics sense sortir de casa. Aquest dispositiu permet visualitzar vídeos i imatges en 360 graus, creant la sensació d’estar físicament dins d’un concert, d’una exposició, d’un paisatge natural o d’un espai emblemàtic.

Les escenes es presenten de manera envoltant i realista, estimulant la percepció sensorial i oferint una experiència rica i significativa. Aquesta aproximació no només millora l’accessibilitat a la cultura, sinó que també contribueix al benestar emocional, afavorint la connexió amb l’entorn, l’estimulació cognitiva i l’activació de records positius.

La Fundació Sant Andreu Salut ha estat responsable de la implantació operativa del projecte, adaptant-ne l’ús a les necessitats de cada persona i garantint un acompanyament professional proper i personalitzat. Aquesta acció reflecteix el compromís de la Fundació amb la innovació, la qualitat assistencial i l’atenció centrada en la persona.

A més, el projecte compta amb la col·laboració de la UVIC-UCC, que dona suport a l’avaluació de l’impacte del programa. Per fer-ho, es fa servir l’escala de satisfacció PANA, que permet mesurar l’efecte emocional i la percepció de benestar de les persones participants.

40 usuaris fins ara

De moment, ja han participat 40 usuaris del SAD a la ciutat de Manresa, i es preveu ampliar el projecte progressivament a més domicilis.

El projecte s’emmarca en una iniciativa del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya que es desplega a diversos punts del territori, amb l’objectiu d’apropar la cultura i l’oci a les persones amb mobilitat reduïda. A més del SAD de Manresa, en aquesta primera fase, el programa s’ha implementat al Centre Ocupacional Amisol de Solsona, els Centres de Dia de Prats de Lluçanès i de Vic i la residència de Navarcles.

Notícies relacionades

Amb aquesta iniciativa, el Departament de Cultura reafirma el seu compromís amb els drets culturals, la inclusió i la igualtat d’oportunitats, apropant la cultura a les llars i garantint que les persones amb mobilitat reduïda puguin continuar gaudint d’experiències enriquidores i participatives.

  1. Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
  2. El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
  3. La consellera Paneque: 'El refugi del Niu de l'Àliga s'adapta a les condicions del present, més sostenible i més accessible”
  4. Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
  5. El 'bosc de conte de fades' amb rius i salts d'aigua a l'Anoia
  6. Un accident entre dos turismes i un camió deixa dos ferits a la C-25, a Sallent
  7. Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
  8. Hisenda posa el focus en els regals de Reis, Nadal i aniversaris: quins s’han de declarar i quins no

Mor Joan Recasens, monjo de Montserrat des de feia 76 anys

Catalunya activa el seu primer anell quàntic: així vol blindar les dades més crítiques

La Diputació de Barcelona reconeix la sostenibilitat turística de 116 empreses del Baix Llobregat

Manresa acollirà el primer Cafè de la Mort, una trobada informal per parlar amb naturalitat de la mort i de morir

Campanya de mecenatge per posar en marxa un obrador de farina ecològica amb molí propi al Solsonès

Detingut un fals mecànic a Sabadell que enganyava gent gran amb reparacions inexistents

Enxampat a 182 km/h a l’N-260: un control el capta a més del doble de la velocitat permesa a Guils de Cerdanya
