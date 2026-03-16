Realitat virtual cultural per a persones que no poden sortir de casa a Manresa, Solsona, Prats i Navarcles
Es crea la sensació d’estar físicament dins d’un concert, d’una exposició, d’un paisatge natural o d’un espai emblemàtic
Els Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat a la Catalunya Central, la Fundació Sant Andreu Salut, la UVic-UCC i l’Ajuntament de Manresa han posat en marxa un innovador projecte que permet a les persones usuàries del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) amb problemes de mobilitat gaudir d’experiències culturals immersives des del seu domicili, mitjançant ulleres de realitat virtual. A més del Servei d'Atenció Domiciliària de Manresa, en aquesta primera fase, el programa s’ha implementat al Centre Ocupacional Amisol de Solsona, el Centre de Dia de Prats de Lluçanès i la residència de Navarcles.
El Servei d’Atenció Domiciliària de l’Ajuntament de Manresa, gestionat per la Fundació, ha estat el marc ideal per implementar aquesta actuació pionera a la ciutat. Gràcies a l’ús d’ulleres de realitat virtual, les persones ateses poden submergir-se en entorns culturals i paisatgístics sense sortir de casa. Aquest dispositiu permet visualitzar vídeos i imatges en 360 graus, creant la sensació d’estar físicament dins d’un concert, d’una exposició, d’un paisatge natural o d’un espai emblemàtic.
Les escenes es presenten de manera envoltant i realista, estimulant la percepció sensorial i oferint una experiència rica i significativa. Aquesta aproximació no només millora l’accessibilitat a la cultura, sinó que també contribueix al benestar emocional, afavorint la connexió amb l’entorn, l’estimulació cognitiva i l’activació de records positius.
La Fundació Sant Andreu Salut ha estat responsable de la implantació operativa del projecte, adaptant-ne l’ús a les necessitats de cada persona i garantint un acompanyament professional proper i personalitzat. Aquesta acció reflecteix el compromís de la Fundació amb la innovació, la qualitat assistencial i l’atenció centrada en la persona.
A més, el projecte compta amb la col·laboració de la UVIC-UCC, que dona suport a l’avaluació de l’impacte del programa. Per fer-ho, es fa servir l’escala de satisfacció PANA, que permet mesurar l’efecte emocional i la percepció de benestar de les persones participants.
40 usuaris fins ara
De moment, ja han participat 40 usuaris del SAD a la ciutat de Manresa, i es preveu ampliar el projecte progressivament a més domicilis.
El projecte s’emmarca en una iniciativa del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya que es desplega a diversos punts del territori, amb l’objectiu d’apropar la cultura i l’oci a les persones amb mobilitat reduïda. A més del SAD de Manresa, en aquesta primera fase, el programa s’ha implementat al Centre Ocupacional Amisol de Solsona, els Centres de Dia de Prats de Lluçanès i de Vic i la residència de Navarcles.
Amb aquesta iniciativa, el Departament de Cultura reafirma el seu compromís amb els drets culturals, la inclusió i la igualtat d’oportunitats, apropant la cultura a les llars i garantint que les persones amb mobilitat reduïda puguin continuar gaudint d’experiències enriquidores i participatives.
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- La consellera Paneque: 'El refugi del Niu de l'Àliga s'adapta a les condicions del present, més sostenible i més accessible”
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- El 'bosc de conte de fades' amb rius i salts d'aigua a l'Anoia
- Un accident entre dos turismes i un camió deixa dos ferits a la C-25, a Sallent
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- Hisenda posa el focus en els regals de Reis, Nadal i aniversaris: quins s’han de declarar i quins no