Sergi Perramon després de l'acord amb Junts: "El govern de Manresa ha estat capaç de deshumanitzar i mentir per defensar la menjadora"
El cap d'Avenç Nacionalista assegura que qui el qualifica de polític d'extrema dreta és perquè "s'ha quedat sense arguments"
En la primera entrevista extensa concedida després de la presentació de l'acord per bastir una candidatura amb Junts per Manresa, Sergi Perramon, l'impulsor de la nova proposta política Avenç Nacionalista, explica fil per randa els motius que l'han portat fins aquí i l'han fet desvincular-se del Front Nacional i dir no a Aliança Catalana.
-Què li sembla que li diguin que és d'extrema dreta?
-Em sembla una mentida que cau pel seu propi pes. Avui en dia qui es queda sense arguments opta per deshumanitzar el rival polític. Hi ha dos motius, el primer que hi ha un discurs general de l'esquerra que situa a l'extrema dreta tot allò que no siguin el seus propis posicionaments, i l'únic que han aconseguit amb això és banalitzar aquest concepte. L'altre és que veuen a venir els resultats de la seva pròpia manca d'arguments i busquen un rèdit electoral. Com no tenen arguments deshumanitzen.
-El moviment més sorprenent que hi ha hagut fins ara de cara a les eleccions municipals de l'any que ve ha estat l'anunci de l'acord entre Junts i Avenç. Per què ha dit sí a Ramon Bacardit i no a Sílvia Orriols?
-Perquè jo vaig entrar a fer política municipal per centrar-me en el municipi i crec que és el pacte més òptim per tenir una majoria suficient per fer un gir de 180 graus en les polítiques municipals. El projecte de la Sílvia Orriols crec que està orientat a fer créixer un partit polític i no tant a incidir específicament en la ciutat de Manresa, que és el meu objectiu des que em vaig posar en política.
-Amb el pacte qui guanya més Junts o Avenç?
-Hi guanya Manresa.
-Potser és que no se sentia prou fort per presentar-se en solitari a les eleccions municipals?
-Hauria pogut anar en solitari o amb diferents opcions, perquè hauria pogut ser el candidat d'Aliança Catalana a l'alcaldia de Manresa i treure uns bons resultats. A més, estic segur que amb Avenç hauríem pogut treure també uns molt bons resultats. Però no es tracta de treure bons resultats sinó de ser la primera força. En un espai tan fragmentat en comptes de seguir disgregant hem d'agrupar per una qüestió pragmàtica d'utilitat i perquè és una demanda de molts ciutadans de Manresa.
-Vostè va dir que el pacte amb Junts havia d'atendre un conjunt de demandes que considera imprescindibles per a qualsevol eventual entesa política. Si governa quines mesures aplicarà diferents de les que ara s'apliquen en immigració?
-Amb això cal ser clar i sincer amb els ciutadans. Un Ajuntament no té competències en immigració. I Catalunya està molt perjudicada en això, perquè no té competències i l'Estat espanyol ens converteix en el pati del darrere i això fa que aquí hi hagi una pressió superior a la que hi ha a la resta de l'Estat. I ho fa per interessos polítics. El que podem fer a nivell local és incidir mitjançant altres polítiques en l'àmbit social que incentivin més la creació de riquesa que no pas els subsidis. Hi ha tecles per tocar encara que no es tinguin competències en immigració.
-Què canviaria en seguretat?
-Més presència efectiva de Policia Local al carrer. Cal ampliar el cos de la Policia Local i també aplicar una política preventiva que comenci ja a les escoles i instituts.
-Què canviaria en serveis socials?
-Portem dues dècades amb una política excessivament garantista que, a vegades, el que fa és que es cronifiqui la pobresa. El que hem de fer és que les persones siguin autònomes de l'administració i puguin viure amb els seus propis recursos. Cal ajudar a qui realment ho necessita, a qui passa per un mal moment i donar-li una empenta en un període de temps determinat. La política social ha d'anar més coordinada amb la política d'integració al mercat laboral.
-Això és el que ja es fa.
-Allò que es faci caldrà fer-lo amb més intensitat. A més, les polítiques d'ajuts socials moltes vegades tenen dualitats i intervenen diferents administracions. Caldria realitzar una auditoria per evitar duplicitats i intensificar el suport perquè les persones siguin autònomes. Cal analitzar la fiscalització i control dels ajuts perquè ens hem trobat moltes vegades que se'n fa un abús i això va en detriment de les persones que els necessiten de veritat.
-Què canviaria en l'empadronament?
-Aquí també cal ser conscients que hi ha lleis superiors que el regulen, però crec que és imprescindible més comprovació sobre si una persona està empadronada on diu o ha anat a viure a un altre lloc. És àmpliament conegut, i així ha sortit als mitjans de comunicació, que existeixen màfies que cobren per facilitar l'empadronament i que per regularitzar persones utilitzen el padró. No ho dic jo, hi ha informes policials sobre aquestes xarxes. Per això cal una fiscalització directa de l'Ajuntament perquè es pugui demostrar que l'empadronament és real.
-Avenç no té local que li puguin rebentar com sí van fer amb el de Junts per Manresa recentment. Té por, li preocupa aquesta situació?
-No tinc por, però em preocupa per la qualitat de la democràcia actual. S'ha donat massa màniga ampla a un seguit de col·lectius radicals que han tingut massa influència en el tauler de joc i estan duent a terme un seguit d'accions que són del mateix tipus que les que històricament han estat l'avantsala de règims autoritaris. Anar a trinxar locals o actes de partits polítics no és acceptable.
-Vostè es va presentar a les eleccions municipals del 2023 pel Front Nacional. Es va equivocar?
-No em vaig equivocar presentant-me, perquè aquí a Manresa tenim un equip molt bo i per això es van aconseguir el 2023 uns resultats extraordinaris que són una gesta sense precedents a la ciutat. Però sí que és veritat que no he estat content amb la gestió que ha fet el Front Nacional a nivell de país. Moltes vegades penso que si ens haguéssim presentat amb una marca exclusivament municipal fins i tot hauríem aconseguit millors resultats.
-Què li va fer el Front Nacional per distanciar-se'n?
-Jo vaig entrar al Front perquè tenia un discurs nacionalista amb el qual m'identificava i em van deixar fer el meu propi programa electoral. Però després van anar evolucionant cap a unes posicions que no m'agradaven fins que, al final, me'n vaig distanciar. A més, el 2024 a les eleccions al Parlament de Catalunya jo ja vaig dir que no a presentar-me ni per Aliança Catalana ni pel Front Nacional i, de cop i volta, em vaig trobar a les llistes electorals del Front, tot i la meva negativa clara. A mi em va semblar que era una falta d'ètica i de lleialtat molt greu i va ser la gota que va fer vessar el got.
--Amb qui li ha agradat més parlar amb Artur Mas o amb Sílvia Orriols?
-Tenia interès per conèixer-los a tots dos. Al president Mas per la seva honorabilitat, pel seu seny, bagatge i experiència. Per un càrrec electe com jo és un honor rebre part de la seva sapiència i la seva opinió. Pel que fa a Sílvia Orriols, malgrat no tenir tant bagatge i no ser tan coneguda, es tractava d'una figura emergent que em generava curiositat. Per tant, m'he sentit més honorat de parlar amb el president Mas.
-Per què va dir no a Sílvia Orriols i a l'emergent Aliança Catalana?
-Perquè, com he dit abans, jo m'he posat en política municipal per plasmar la idea que tinc de ciutat. I el que proposava Aliança era una absorció de tota la feina que havíem fet, de tots els actius humans i de tot el discurs que havíem fet. A nivell de Manresa crec que hem fet molt bona feina i penso que ens hem de dedicar a intentar governar Manresa l'any que ve i no dedicar-nos a fer crèixer un partit polític. Des de fora les propostes que em va fer Aliança poden semblar molt llamineres. A qualsevol patriota català li agradaria servir al seu país des del Parlament de Catalunya, però jo em vaig posar en política municipal per reconduir la situació de Manresa, no per benefici personal o per fer créixer un partit, sinó per centrar-me en la meva ciutat encara que comporti menys recompenses individuals i polítiques, i generi més desgast.
-Per al president local d'ERC, Carles Garcia, l’aliança entre Junts per Manresa i Avenç "confirma una estratègia basada en la confrontació i els pactes amb l’extrema dreta, situant interessos propis per sobre dels interessos de la ciutat".
-El govern m'ha catalogat diverses vegades en el ple municipal com a convergent, fins i tot el govern ha deixat constància que jo no represento idees d'extrema dreta i els fets ho demostren perquè hem negociat mocions conjuntes amb els partits de govern, cosa que no hauria fet amb l'extrema dreta. També hem votat conjuntament pressupostos. Així que se'ls hi veu molt el llautó. Per una banda saben que jo no represento l'extrema dreta i, per altra, quan entren en campanya, i per defensar els interessos propis i la menjadora, han estat capaços de deshumanitzar i mentir d'aquesta manera.
Subscriu-te per seguir llegint
