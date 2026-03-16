La vaga a ensenyament per territoris arribarà dimecres a les comarques centrals

Els sindicats Ustec, Aspep, CGT i Intersindical reclamen a Manresa que el govern torni a la taula de negociacions

Representants d'USTEC, ASPEP, CGT i La Intersindical, aquest dilluns a la plaça Major / J.M.G.

Jordi Morros

Manresa

La setmana ha començat amb vagues i mobilitzacions de mestres i professors. S'allargaran fins divendres i per territoris per forçar al govern català a tornar a la taula de negociacions. Dimecres, la vaga arribarà a la Catalunya central. Hi haurà mobilitzacions des de bon matí a totes les comarques centrals per confluir en una manifestació conjunta que començarà a 2/4 d'1 del migdia al Congost i que recorrerà el centre de la ciutat.

Aquest dilluns al matí representants dels sindicats USTEC, ASPEPC, CGT i La Intersindical han comparegut conjuntament en un acte a la plaça Major de Manresa per denunciar que l’acord signat entre Generalitat i els sindicats CCOO i UGT «no dona resposta a les reivindicacions que reclamem fa anys» i «tanca en fals un conflicte que continua viu». Expliquen que l’acord té validesa legal, però no «validesa legítima».

Accions tota la setmana

A part de la jornada de vaga de dimecres a les comarques centrals, també s’han preparat altres activitats. Aquest dilluns a les 6 de la tarda hi haurà una assemblea de docents del Bages i el Moianès a l’institut Pius Font i Quer.

Aquest dimarts a les 7 de la tarda s’ha previst dur a terme una concentració davant la seu de Serveis Territorials. Dimecres hi haurà accions de protesta des de primera hora del matí i la manifestació del migdia. Dijous s’ha programat una assemblea a l’Ateneu la Séquia i un sopar per fer cohesió i, ja de cara a divendres, la manifestació unitària a Barcelona.

Els sindicats que mantenen la protesta asseguren que els docents i el personal del món de l’educació en general «sostenim el sistema amb el nostre esforç, i diem prou». Afirmen que està en joc «el futur de l’educació pública i el dret de l’alumnat a rebre una educació de qualitat». Reclamen compromisos reals per part del govern i al mateix temps han fet una crida a la societat en general perquè «defensar l’educació pública és defensar el futur del país».

Els docents reclamen millores salarials i laborals, més recursos per atendre la diversitat, ràtios més baixes, que s’elimini burocràcia i la democratització dels centres d’ensenyament.

Les mobilitzacions han començat aquest dilluns a Barcelona. A partir d’aquí s’estendran a tots els serveis territorials, i divendres culminarà amb una nova jornada de vaga general amb manifestació inclosa a Barcelona.

