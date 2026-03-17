Els ensenyants tallen la carretera de Vic de Manresa i es tanquen a la seu d’Educació la vigília de la vaga
Simulen l’enterrament de l’acord signat entre Generalitat i els sindicats CCOO i UGT
Com si fos un funeral amb homilia inclosa, una setantena de persones han simulat aquest dimarts al vespre l’enterrament de l’acord d’ensenyament signat entre la Generalitat i els sindicats CCOO i UGT. El pacte de la vergonya, n’han dit.
Ha sigut a la concentració que mestres i professors han dut a terme davant la seu d’Educació a la Catalunya central, a la carretera de Vic de Manresa, la vigília de la jornada de protesta i de vaga convocada per aquest dimecres a les comarques centrals.
En aquesta ocasió han tallat el trànsit. Prèviament, una quinzena de delegats sindicals i professionals s’han tancat a l’interior de la seu amb la idea de passar-hi la nit. La protesta forma part de les mobilitzacions del món educatiu per reclamar millores a l’educació pública.
Aquest dimarts al vespre han estès taüts a terra i han encès espelmes grogues -el color de la lluita dels docents- al seu voltant. En aquest escenari han celebrat l’homilia per acomiadar «la dignitat docent» i enterrar «el pacte de la vergonya». També s’ha pogut veure una llitera sanitària on suposadament hi havia el sistema educatiu ingressat a l’UCI. El diagnòstic: hiperràtios, insuficiència de personal, inversió per sota del 6% del PIB, burrocratitits crònica i insuficiència salarial.
La Policia Local ha desviat el trànsit, mentre que efectius dels Mossos d’Esquadra impedien l’accés a l’interior de la seu dels Serveis Territorials, on hi ha una quinzena de persones tancades. Això sí, deixaven sortir a qui volia. Un grup de gent sí que n’ha sortit.
Entrevista
La directora els Serveis Territorials d’Educació, Saray Gómez, ha rebut el personal educatiu que s’ha tancat. Li han exposat tot un llistat de demandes, que els delegats sindicals i docents consideren que dependrien dels mateixos serveis territorials. Han posat d’exemple els barracons. Manresa és una de les ciutats amb més cargoleres de Catalunya. Pràcticament, n’hi ha a tots els centres, i dues escoles, la de Valldaura i la de les Bases, són en aules prefabricades.
També reclamen la baixada de les ràtios, millores reals en la inclusió i el ple reconeixement com a etapa educativa de l’educació a 0-3.
Segons els mestres i professors que protagonitzen la tancada, «som conscients que moltes de les reivindicacions depenen directament del departament d’Educació, però la seva planificació, concreció i aplicació, sí que es poden exigir als responsables territorials d’Educació».
La tancada es podria allargar fins aquest dimecres a primera hora coincidint amb les mobilitzacions i el dia de vaga a la Catalunya central. Hi haurà accions de protesta a totes les comarques del territori per confluir, al migdia, a Manresa i dur a terme una manifestació pel centre de la ciutat. La convocatòria és a 2/4 d’1 a la zona esportiva del Congost.
Vagues als territoris
Les vagues s’han convocat per territoris al llarg de tota la setmana. Van començar dilluns a Barcelona i Baix Llobregat. Aquest dimarts s’ha dut a terme al Penedès, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. Aquest dimecres serà a l’Alt Pirineu i Aran, Catalunya Central i plana de Lleida. Dijous, al Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental i comarques de Girona, i divendres la vaga serà a tot Catalunya amb manifestació unitària a Barcelona.
