Ensurt per cables fumejant a Manresa

No ha tingut cap afectació ni ha causat ferits

Imatge e recurs d'un camió de Bombers

Imatge e recurs d'un camió de Bombers / Bombers de la Generalitat

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Fum provinent d'uns baixos a Manresa ha causat preocupació aquesta matinada, prop de 2/4 de 2. Provenia d'un cablejat que fumejava al carrer Grup Guia, però quan hi han arribat els Bombers de la Generalitat ja havia estat solucionat amb un extintor per veïns de la zona. Segons informa el cos d'emergències no hi ha hagut cap ferit ni hi han hagut de treballar.

