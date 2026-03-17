L'Ajuntament de Manresa tanca caixa amb el superàvit més gran i el coeficient d'endeutament més petit en un moment de màxima inversió
Dels 14,5 milions de romanent de tresoreria ja hi ha compromesos la meitat i sobre l'altra meitat hi ha incertesa sobre si l'Estat deixarà destinar-los a inversió o hauran d'anar a eixugar deute
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el regidor d'Hisenda, Pere Massegú, han presentat el tancament de caixa de l'exercici 2025 de l'Ajuntament satisfets de la "solidesa" de les finances municipals.
Els números reflexen el superàvit més gran mai assolit, 14,5 milions d'euros, i el coeficient d'endeutament més petit: 45%. Aquest coeficient sorgeix de dividir el teute, que és de 51,7 milions -dos milions i mig superior al del 2024- entre el volum de recursos ordinaris. I és inferior perquè encara que hi hagi més deute també hi ha més recursos. Els numeros segueixen l'estela dels del tancament de caixa de l'any anterior.
L'alcalde Marc Aloy ha destacat que les xifres s'assolien "en un moment de màxima inversió per transformar la ciutat".
Ambdós han remarcat que l'any s'ha tancat amb unes finances sanejades, com així ho acrediten els principals indicadors utilitzats per avaluar la solvència econòmica de la institució: el resultat de l'exercici i el romanent de tresoreria són positius, l'estalvi net (diferència entre ingressos i despeses corrents) també és positiu, el coeficient d'endeutament és inferior al 50% i la mitjana anual de pagament és de 38 dies, inferior al màxim legal de 60 dies.
Del total d'ingressos, un 59% procedeixen dels tributs propis municipals i el restant (41%) són transferències i participacions en tributs d'altres administracions. El grau d'execució ha estat del 91% pel conjunt d'ingressos, i del 95,6% si només es tenen en compte els ingressos corrents. El percentatge de recaptació dels tributs en període voluntari ha estat del 89%, similar al d'exercicis precedents.
Pel que fa al grau d'execució del pressupost de despeses, ha estat del 85% per les despeses corrents i del 65% per les despeses d'inversió, percentatges superiors en ambdós casos als de l'exercici 2024, en el moment del tancament. Aquests percentatges pugen encara més quan es comptabilitzen les despeses compromeses i en execució, però que a 31 de desembre de 2025 no havien estat encara facturades. Tenint en compte això, el grau d'execució arribaria fins al 91,5% en les despeses corrents i fins al 80% en les despeses d'inversió.
Respecte de l'endeutament global, a 31 de desembre de 2025 era de 51,7 milions, 2,5 milions superior al de l'any 2024. El coeficient d'endeutament (percentatge del deute respecte dels recursos ordinaris) era del 49%, havent-se reduït en 1,5 punts respecte de l'any anterior. L'Ajuntament de Manresa se situa molt per sota del topall legal del 75% fixat per sobre del qual és necessària l'autorització de la Generalitat de Catalunya. Però si el coeficient analitzat és el de l'endeutament consolidat, que és el que utilitza com a guia per les administracions superiors, baixa fins al 45,46%.
La valoració de les dades per part de l'alcalde i del regidor d'Hisenda ha estat molt positiva. El regidor Massegú ha afirmat que "són fruit d'una gestió responsable de les finances municipals" i ha afegit que "el conjunt d'indicadors permeten afirmar que l'Ajuntament de Manresa té una situació financera sòlida". L'alcalde Aloy ha tornat a subratllar que, un any més, "som capaços de rebaixar l'endeutament en el període d'inversions més gran a la ciutat", amb els principals projectes estratègics en marxa, com la transformació del carrer Guimerà, la rehabilitació de la Fàbrica Nova i de l'Anònima o la urbanització del nou polígon industrial del Pont Nou II.
Limitació de l'aplicació del superàvit per part de l'Estat
Tal com ja es va informar en el tancament de l'exercici anterior, el retorn de les normes estatals sobre estabilitat pressupostària, que són d'aplicació des de l'exercici 2024, no permet als ajuntaments disposar lliurement del romanent positiu de tresoreria per a necessitats municipals. Per aquest motiu, el 2025 es va haver de destinar el 50% del superàvit (3,5 milions) a amortitzar deute, mentre que l'altre 50% va quedar incorporat al superàvit de l'exercici 2025.
Aquesta legislació estatal estableix una limitació a l'increment de la despesa del 3,2% per a l'any 2025, i tancar l'exercici amb una capacitat de finançament positiva (calculada com la diferència entre ingressos i despeses liquidats, sense operacions financeres). A manca de conèixer aquests indicadors a nivell consolidat (tenint en compte les societats, fundacions i consorcis vinculats), avui s'ha avançat que molt probablement no es compliran els dos indicadors exigits per l'Estat, fet que obligarà a prendre mesures per poder complir-los en un termini de dos anys.
Aloy i Massegú han manifestat la seva disconformitat amb aquesta normativa, que va néixer l'any 2012, en uns moments de crisi econòmica i de màxim endeutament dels ajuntaments, amb percentatges que havien arribat fins al 100% i fins al 125% en molts municipis. Tant l'alcalde com el regidor han afirmat que "el compliment d'aquests indicadors no té cap lògica per als ajuntaments amb unes finances sanejades, com és el cas de l'Ajuntament de Manresa" i han assegurat que "suposa un greu atemptat contra l'autonomia municipal, en limitar la seva capacitat de gestió econòmica i d'accés al deute com a font de finançament".
En aquest sentit, han explicat que presentaran una moció en el Ple municipal d'abril "per demanar una flexibilització d'aquesta normativa i una millora en el finançament dels Ajuntaments", tal com ha recomanat la mateixa Unió Europea a l'Estat espanyol.
Nou portal interactiu
Un cop acabada la roda de premsa del tancament del pressupost, l'alcalde de Manresa ha anunciat que s'ha posat en marxa un nou portal interactiu dissenyat específicament per fer accessible i entenedora la informació financera de la ciutat a tots els manresans i manresanes. Amb l'objectiu de garantir la transparència, la nova web tradueix les dades econòmiques de l'Ajuntament en gràfics visuals i propers. Així, la ciutadania pot explorar de manera detallada i fàcil com es reparteix el pressupost municipal. Es pot consultar a pressupostos.manresa.cat"
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- Mor un jove de 23 anys de Llagostera en xocar contra un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- La Marisol, la gosseta abandonada dins un contenidor de rebuig, evoluciona bé i ja té peticions d'adopció
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
- El tramvia que s’espera al Bages comença a prendre forma a Tarragona
- Una escola de la Catalunya central, a la llista Forbes 2026 dels millors centres escolars de l'Estat