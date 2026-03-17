Manresa presumeix d’un programa innovador per reforçar la memòria
L’espai de la Fundació Catalunya La Pedrera, un dels 23 que hi ha repartits per Catalunya, ofereix un recurs per a persones grans amb deteriorament cognitiu lleu i moderat
Hi ha etapes d’una malaltia que fan que la persona que la té es trobi en terra de ningú pel que fa a l’atenció que pot rebre. No està prou bé per continuar amb la seva vida normal ni prou malament per entrar en el circuit d’atenció sociosanitària. Per cobrir aquest buit en el cas de les persones grans amb deteriorament cognitiu lleu i moderat, la Fundació Catalunya La Pedrera té en marxa el programa Reforç de la Memòria. Manresa és un dels municipis que pot presumir d’oferir-lo. Hi assisteixen 67 «participants», com en diuen.
A Catalunya hi ha 22 espais més com el de Manresa, però, a diferència d’aquest, no tots ofereixen tots els recursos del programa Reforç de la Memòria, que va entrar en funcionament el 2013. Les persones ateses es troben en fases inicials d’Alzheimer i altres demències, de Parkinson i altres trastorns del moviment; amb dany cerebral causat per un ictus, amb malalties degeneratives...
Un programa únic
A la capital del Bages, comenta la coordinadora de l’espai situat al carrer de la Caritat, Laia Giralt Torrescasana, per atendre les persones afectades en fases inicials Sant Andreu Salut «comença a fer algunes activitats, però, en ser públic, es limita molt en el temps. Hi poden accedir -m’ho invento- per nou mesos i després es queden sense estimulació cognitiva. En el seu cas és estimulació cognitiva i hi ha casos que necessiten una estimulació física, però, un programa tan complert com el nostre, com a mínim aquí a la zona, no en tenim cap».
Catalunya La Pedrera és una fundació privada sense ànim de lucre. El que es guanya en els espais que gestiona, com és el cas de l’edifici de la Pedrera, es reinverteix en l’àmbit més social, com l’esmentat programa. En aquest cas, la fundació en subvenciona una part i les famílies paguen la resta.
Gent més jove
Giralt i Patricia Pozo Gordillo, psicòloga i referent del programa a Manresa, coincideixen que, des de fa tres mesos, noten que cada vegada hi va un perfil de gent més jove. Si, històricament, eren persones de 70-80 anys, «cada vegada ens n’arriben més d’uns 60 anys». Ho atribueixen a una major conscienciació pel que fa a aquestes malalties fruit, també, d’un coneixement cada cop més gran, que fa que els afectats de seguida busquin recursos per fer-hi front.
El servei obre els matins de 10 a 1 de dilluns a divendres i les tardes de 3 a 6 els dimarts i dimecres, però mitja hora abans ja hi poden anar per tenir una estoneta per socialitzar o llegir el diari. Els participants, que hi poden assistir els dies que vulguin, fan cada dia tres sessions d’uns 50 minuts cadascuna: una d’estimulació cognitiva, una de física i una de creativa i d’expressió. El dia que hi va anar Regió7, a la primera hi havia una activitat d’orientació temporal, on havien de marcar hores diferents en uns rellotges fets amb cartolina. A la segona, feien una activitat que consistia a reproduir el joc de Pinball, el de la màquina menjaboles. Un participant tirava unes boles damunt d’una taula allargada i els restants havien de recórrer als seus reflexos per recollir-les amb unes barres d’escuma de les que es fan servir per aprendre a nedar i ficar-les dins d’uns cubells. Hi havia música de fons. A la sessió creativa, la professional els projectava imatges de patrimoni de Manresa i de la comarca i n’havien de parlar.
Necessitats i interessos
Quan hi arriben el primer dia perquè els ho ha recomanat el metge, les treballadores socials o un familiar, la psicòloga i el responsable d’educació física, Marc Torras González, els fan una entrevista per saber les seves necessitats i interessos i decidir en quin grup es trobaran millor. Cada grup inclou un màxim de catorze persones per oferir una atenció el màxim de personalitzada. Actualment, no hi ha llista d’espera.
A banda de les activitats que inclou el programa, també fan sortides proposades pels assistents. Quan hi va parlar Regió7 tenien previst visitar l’exposició de Foto Art Manresa al Casino, el Museu de Barroc i el refugi antiaeri de la Renaixença.
A banda del programa Reforç de la Memòria, que és per a un cop hi ha un diagnòstic, els dilluns a la tarda fan un programa de prevenció per a les persones no diagnosticades, però que ja noten pèrdues de memòria i volen començar a treballar-la. És una hora d’estimulació de la memòria i trenta minuts de psicoeducació per treballar hàbits del son, gestió emocional i alimentació, que hi ha estudis que han demostrat que són factors de risc modificables per evitar la demència. En aquest cas, hi participen deu persones.
A més, també tenen un servei de dinars, obert als participants, als seus familiars i, en el cas de Manresa, a persones del barri . «Els menús estan pensats perquè siguin equilibrats i perquè hi hagi aliments neuroprotectors. Tenim una dietista de la fundació que revisa que estiguin adequats als nostres participants i que ens donin aquest plus», informa Giralt. Hi van una mitjana de 13 persones.
Pensant en les famílies de les persones que acudeixen al programa Reforç de Memòria, un cop al mes «ens reunim i fem un grup d’ajuda terapèutica amb ells on poden expressar les seves inquietuds i la nostra psicòloga els planteja un tema per parlar i els dona algunes eines per comunicar-se amb els seus familiars i entendre què els està passant». Si és necessari, es busquen professionals externs per tractar temes concrets.
Ramon Porti Piqué, Participant en el programa
«El que tinc és degeneratiu, però si no m’hi enfronto és pitjor»
Ramon Porti Piqué (Manresa, 1958) treballava d’administratiu i actualment està jubilat. Té una malaltia degenerativa que li van diagnosticar fa tres i anys i en fa dos que assisteix al programa de Reforç de la Memòria.
Quan va decidir apuntar-se al programa que ofereix a Manresa la Fundació Catalunya La Pedrera?
Jo vinc d’una malaltia que se’m va diagnosticar com a degenerativa. És una polineuropatia que fa que el sistema motor no coordini prou amb el cervell. Actualment, si em poso molt nerviós per alguna cosa, tinc rampes a peus i mans, i això va lligat amb una degeneració. La meva malaltia va en augment. Necessito fer exercici físic, moure’m, sobretot, perquè si m’estigués molt al sofà acabaria no caminant. Camino cada dia.
Què fa més?
Vinc aquí perquè, a part de fer memòria, de fer exercici físic i de fer recuperació cognitiva, també inclou fer altres coses, com passejar al matí. Miro de fer sudokus. Sobretot, la meva és una malaltia que va en progrés i he de vetllar que això no sigui així. La memòria m'adono que la vaig perdent i que no coordino, hi ha vegades, el que m’han dit amb el que faig.
Ha notat una millora o, més ben dit, un no empitjorament?
Un manteniment. Si parlés d’una millora no seria prou franc, però he notat un manteniment.
Assisteix a totes les classes?
Sí. Fem conversa, fem exercici i activitat cognitiva a última hora; dos dies a la setmana. N’hi ha que venen més, però jo vinc dos dies perquè, a part d’això, fora d’aquí també vaig a classe de gimnàstica dos dies a la setmana.
Què li sembla que hi hagi aquest tipus de programes per a una fase de la malaltia que queda una mica en terra de ningú?
S’ha de començar quan es comença a notar perquè, sinó, avança. Si pots actuar de seguida perquè no avanci o, com a mínim, per mantenir-la, és molt important. També és veritat que la malaltia és molt mal parida i avança.
Com ho va notar que en passava alguna?
Tenia rampes als peus i vaig anar al metge a Terrassa. Portava uns electros que m’havien fet i, hi ha metges i metges. N’hi ha que són molt macos per tractar els pacients, i hi ha qui valdria més que es posés en una taula a investigar. Aquest, em va dir: «Ho sento. No hi puc fer res. Això és degeneratiu». «Oh, però...». «No, no. No puc fer-hi res. Estarà molt ben tractat a Sant Joan de Déu». Així vam sortir d’allà fa tres anys, i passi-ho bé. I era molt bo, aquell neuròleg, però, per tractar les persones...
Va decidir plantar cara al que li plantejava com a fets consumats.
El que tinc és degeneratiu, però si no m’hi enfronto és pitjor. També t’has d’ajudar tu perquè, si em poso nerviós, la cosa va a pitjor, i com que tinc el caràcter que tinc, em foto nerviós per tot i he de començar a deixar coses. Estava en un grup feia molts anys i ara em posa nerviós i a final de curs el deixaré. Em sap molt greu perquè sempre penso en els altres. El metge de capçalera fa molts anys que m’ho diu, que tinc un caràcter que he de mirar de canviar una mica. Em coneix més que a casa.
Patricia Pozo Gordillo, Psicòloga i referent del programa
«El perfil que tenim cada vegada és de gent més jove»
La peculiaritat del programa és que s’adreça a persones en una fase molt concreta de la malaltia que no estava coberta.
Sí. Són fases més inicials en què podem tenir símptomes, afectacions i pèrdues de memòria, però la persona és prou autònoma i hi podem incidir per allargar el màxim de temps possible aquestes capacitats i que les dificultats que, òbviament apareixeran, triguin el màxim de temps possible a fer-ho.
En el temps que fa que el porten a terme, tenen proves concloents que realment és beneficiós?
Sí, a més, de fet, tenim un parell de persones que ja fa anys que venen. Quan es detecta un Alzheimer, que hi ha una vida curta de sis-set anys fins que ja comença a produir-se una davallada, nosaltres tenim participants que porten aquest temps i això ja ens dona motius per pensar que alguna cosa bona estem fent i que es produeixen aquests beneficis al llarg del temps.
Per triar les activitats, com ho fan, perquè si és un recurs inèdit vol dir que parteixen de zero.
Cada professional dissenya les seves, però jo superviso que siguin correctes. Per exemple, el Marc [Torras González, responsable de l’activitat física] em podria dir: volen anar a córrer. Això està molt bé, però li hem de donar una volta perquè siguin activitats que realment els puguin fer servei. Que no només sigui física sinó que també la puguin treballar amb el cap i que sigui important per a ells i la puguin traslladar a la seva vida quotidiana, que és la que al final els afecta.
Per a aquestes etapes, a la sanitat pública no hi ha res?
No.
Noten canvis en les persones que segueixen el programa?
Quan venen els primers moments, que t’acaben de donar un diagnòstic, que no deixa de ser un dol, perquè hi ha una etiqueta i tots els estereotips, moltes vegades són persones que venen més tancades i que els costa més relacionar-se. Precisament el canvi que notem és aquest. Com que totes les activitats són grupals, s’obren més i hi ha un estat d’ànim més positiu.
I, d’ençà que va començar, han canviat les edats?
Ho estem notant. Des de fa tres mesos, el perfil que tenim cada vegada és de gent més jove.
- La protectora de Manresa demana ajuda per trobar qui va llançar una gossa al contenidor dins d'una bossa
- Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
- Treuen pel vidre del davant un conductor atrapat en un accident davant els bombers de Manresa
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- Mor el conductor d'un cotxe en un xoc frontal amb un camió de Bombers que tornava d'un servei
- La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat serà més interna que la que havia de fer Joan Pau II
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues