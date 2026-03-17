Personal educatiu es tanca a la seu d’Educació de la Catalunya central, a Manresa

L'acció es porta a terme la vigília de la vaga d'ensenyament a les comarques centrals amb la voluntat de fer-hi nit

La seu d'Educació a la Catalunya central és a la carretera de Vic de Manresa

La seu d'Educació a la Catalunya central és a la carretera de Vic de Manresa / J.M.G.

Jordi Morros

Jordi Morros

Manresa

Delegats sindicals i personal educatiu s’han tancat aquest dimarts a la tarda a la seu del Departament d’Educació de la Catalunya central, a Manresa. L’acció s’ha dut a terme la vigília de la jornada de vaga, amb manifestació inclosa, convocada a l’ensenyament públic a la Catalunya central. Tancada, vaga i manifestació formen part de les protestes i mobilitzacions que s’han dut a terme els darrers dies.

La directora els Serveis Territorials d’Educació, Saray Gómez, ha rebut el personal educatiu que s’ha tancat. Li han exposat tot un llistat de demandes, algunes de les quals dependrien dels mateixos serveis territorials com per exemple els barracons. Manresa és una de les ciutats amb més cargoleres de Catalunya. Pràcticament n’hi ha a tots els centres, i dues escoles, la de Valldaura i la de les Bases, són en aules prefabricades.

També reclamen la baixada de les ràtios, millores reals en la inclusió i el ple reconeixement com a etapa educativa 0-3.

Segons els mestres i professors que protagonitzen la tancada, «som conscients que moltes de les reivindicacions depenen directament del departament d’Educació, però la seva planificació, concreció i aplicació, sí que es poden exigir als responsables territorials d’Educació».

El personal educatiu ha penjat una pancarta a l'interior de la seu

El personal educatiu ha penjat una pancarta a l'interior de la seu / Arxiu particular

La tancada es podria allargar fins aquest dimecres a primera hora coincidint amb les mobilitzacions i el dia de vaga a la Catalunya central. Desde primera hora del matí hi haurà accions de protesta a totes les comarques del territori per confluir, al migdia, a Manresa i dur a terme una manifestació pel centre de la ciutat. La convocatòria és a 2/4 d’1 a la zona esportiva del Congost.

Les vagues s’han convocat per territoris al llarg de tota la setmana. Van començar dilluns a Barcelona i Baix Llobregat. Aquest dimarts s’ha dut a terme al Penedès, camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. Aquest dimecres serà a l’Alt Pirineu i Aran, Catalunya Central i plana de Lleida. Dijous, al Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental i comarques de Girona, i divendres la vaga serà a tot Catalunya amb manifestació unitària a Barcelona.

30a Cursa Popular de Vilanova del Camí amb gran èxit de participació

30a Cursa Popular de Vilanova del Camí amb gran èxit de participació

El Club d'Esquí Solsona celebra la seva tradicional Cursa Social en una jornada festiva

El Club d’Esquí Solsona celebra la seva tradicional Cursa Social en una jornada festiva

Un incendi a prop de les vies obliga a interrompre l'R4 a Barcelona entre plaça Catalunya i Sants

Un incendi a prop de les vies obliga a interrompre l'R4 a Barcelona entre plaça Catalunya i Sants

Necrològiques del 18 de març del 2026

Necrològiques del 18 de març del 2026

L'ADF de Copons reforça la seva preparació per a la campanya d'incendis amb nova maquinària i exercicis pràctics

L’ADF de Copons reforça la seva preparació per a la campanya d’incendis amb nova maquinària i exercicis pràctics

Adrià Caso, de l'Avinent, finalitza en setè lloc els estatals sub-18 d'isputats a Antequera

Adrià Caso, de l'Avinent, finalitza en setè lloc els estatals sub-18 d'isputats a Antequera

A quina distància tenim realment l'hospital més pròxim?

A quina distància tenim realment l'hospital més pròxim?

Junts reclama millores urgents a la línia d'autobús Igualada–Barcelona

Junts reclama millores urgents a la línia d’autobús Igualada–Barcelona
Tracking Pixel Contents