Personal educatiu es tanca a la seu d’Educació de la Catalunya central, a Manresa
L'acció es porta a terme la vigília de la vaga d'ensenyament a les comarques centrals amb la voluntat de fer-hi nit
Delegats sindicals i personal educatiu s’han tancat aquest dimarts a la tarda a la seu del Departament d’Educació de la Catalunya central, a Manresa. L’acció s’ha dut a terme la vigília de la jornada de vaga, amb manifestació inclosa, convocada a l’ensenyament públic a la Catalunya central. Tancada, vaga i manifestació formen part de les protestes i mobilitzacions que s’han dut a terme els darrers dies.
La directora els Serveis Territorials d’Educació, Saray Gómez, ha rebut el personal educatiu que s’ha tancat. Li han exposat tot un llistat de demandes, algunes de les quals dependrien dels mateixos serveis territorials com per exemple els barracons. Manresa és una de les ciutats amb més cargoleres de Catalunya. Pràcticament n’hi ha a tots els centres, i dues escoles, la de Valldaura i la de les Bases, són en aules prefabricades.
També reclamen la baixada de les ràtios, millores reals en la inclusió i el ple reconeixement com a etapa educativa 0-3.
Segons els mestres i professors que protagonitzen la tancada, «som conscients que moltes de les reivindicacions depenen directament del departament d’Educació, però la seva planificació, concreció i aplicació, sí que es poden exigir als responsables territorials d’Educació».
La tancada es podria allargar fins aquest dimecres a primera hora coincidint amb les mobilitzacions i el dia de vaga a la Catalunya central. Desde primera hora del matí hi haurà accions de protesta a totes les comarques del territori per confluir, al migdia, a Manresa i dur a terme una manifestació pel centre de la ciutat. La convocatòria és a 2/4 d’1 a la zona esportiva del Congost.
Les vagues s’han convocat per territoris al llarg de tota la setmana. Van començar dilluns a Barcelona i Baix Llobregat. Aquest dimarts s’ha dut a terme al Penedès, camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. Aquest dimecres serà a l’Alt Pirineu i Aran, Catalunya Central i plana de Lleida. Dijous, al Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental i comarques de Girona, i divendres la vaga serà a tot Catalunya amb manifestació unitària a Barcelona.
