La revista Newsweek situa per setè cop l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa entre els cent millors de l'Estat
Ha passat de la posició 74 de l'any passat a la 62a en el rànquing World’s Best Hospitals 2026
En total, inclou 2.530 hospitals de 32 països, entre els quals Espanya, on n'hi ha prop de 800
Regió7
Per setè any consecutiu, l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa ha estat inclòs en la llista dels cent millors hospitals d’Espanya, que elabora la prestigiosa publicació nord-americana Newsweek en col·laboració amb Statista. En l’edició d’aquest 2026, l’hospital manresà ocupa la posició 62, el millor lloc des que va entrar en el rànquing l’any 2020. L’any passat estava en la posició 74.
La inclusió en el World’s Best Hospitals 2026, fan notar fonts de la institució sanitària, "és un reconeixement a la tasca dels professionals d’Althaia i a la qualitat assistencial de la institució que, entre d’altres, treballa per conèixer quina és l’experiència dels pacients atesos i a partir d’aquí poder implementar mesures de millora".
El sistema de puntuació
La classificació s’ha elaborat d'acord amb un ampli procés d’avaluació que inclou els resultats en qualitat, que es calculen a partir de diferents indicadors de processos d’atenció sanitària registrats pel Ministeri de Sanitat, i que representen un 40% de la puntuació. Un 20% de la puntuació es calcula a partir d’enquestes a professionals del sector sobre la qualitat dels diferents hospitals, juntament amb els segells de qualitat. Un altre 20% té en compte l’experiència del pacient i si l’hospital treballa aquest àmbit i obté bons resultats. El 10% restant s’obté analitzant si el centre aplica PREMS i PROMS, que són eines estandarditzades per avaluar la percepció del pacient respecte a com ha anat el seu procés i als resultats obtinguts.
A Espanya, els tres centres que encapçalen el rànquing són l’Hospital Universitario La Paz, l’Hospital Universitario 12 de Octubre i l’Hospital General Universitario Gregorio Marañón. El quart lloc l’ocupa l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, que és el millor de Catalunya, seguit de l’Hospital Clínic de Barcelona, que ocupa la cinquena posició.
Una posició destacable
Respecte als hospitals públics de Catalunya, l’hospital de Manresa només té per davant, a més dels dos ja mencionats, l’Hospital de Sant Pau, Bellvitge, l’Hospital Germans Trias i Pujol i l’Hospital del Mar. Això suposa que està valorat en millor posició que hospitals d’igual o major complexitat. Cal tenir en compte que a Catalunya hi ha més de 60 hospitals.
La revista Newsweek ha reconegut, per vuitena vegada, els millors centres sanitaris del món. En aquesta ocasió, el rànquing inclou 2.530 hospitals de 32 països, entre els quals Espanya, on hi ha prop de 800 hospitals.
L’objectiu de l’estudi és fer una comparació entre centres hospitalaris d’arreu del món per esperonar els centres sanitaris a seguir millorant i progressant.
