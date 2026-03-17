S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos
La Fiscalia l’acusa de falsedat mercantil i apropiació indeguda per apoderar-se d’una empresa familiar i del seu patrimoni a Manresa
La secció 3a de l'Audiència de Barcelona jutjarà el dimarts que ve a un home acusat de crear un sofisticat pla per apoderar-se del control d’una empresa familiar i, en última instància, d’una finca de gran valor a Manresa.
Segons l’escrit d’acusació de la Fiscalia de Manresa, els fets es remunten a l’any 2000, quan l’acusat va obtenir poders notarials de la seva sogra per gestionar el seu patrimoni. Aquesta acció es va produir en dues ocasions, i la gestió es canalitzava a través de diverses societats mercantils, entre les quals destacava New 3000 Business SL, titular d’una finca —una masia— inscrita al Registre de la Propietat.
No obstant això, el 2017, la propietària va revocar un dels poders concedits, però —segons la Fiscalia— va oblidar anul·lar un altre poder anterior, datat el 2000, però un mes abans. Aquest buit seria clau per al desenvolupament dels fets posteriors.
Amb aquest poder encara vigent, el 5 d’abril de 2017, l'acusat presumptament va redactar una acta d’una junta general extraordinària que mai no es va celebrar. En aquest document fictici, es feia constar el seu nomenament com a administrador únic de la societat i el trasllat del domicili social a l’adreça de casa seva.
Dos dies més tard, el 7 d’abril, va elevar aquests acords a escriptura pública davant notari. En paral·lel, també va formalitzar una operació de compravenda de participacions socials entre la mateixa New 3000 Business SL i una altra empresa, Trendix 3000 SL, en la qual ell mateix intervenia com a representant de totes dues parts. Aquest moviment li hauria permès, de facto, transferir-se el control de la societat i, amb ella, la propietat de la masia.
Com a conseqüència, la titular legítima —que posseïa el 100% de les participacions— va quedar desposseïda del seu patrimoni. La dona va morir el 2022, i ara és la seva filla qui continua la causa.
Els fets descrits constitueixen, segons el Ministeri fiscal, un delicte de falsedat en document mercantil i un delicte d’administració deslleial en concurs amb apropiació indeguda. Per aquests delictes, es demanen penes que sumen fins a 11 anys de presó, a més de multes econòmiques per valor de 16.200 euros, i la inhabilitació per a l’exercici de drets polítics durant el temps de condemna.
En l’àmbit civil, la Fiscalia sol·licita la nul·litat de totes les operacions clau: les actes societàries presumptament falses, el nomenament de l’acusat com a administrador i la compravenda de participacions que va permetre el canvi de propietat.
- Mor un jove de 23 anys de Llagostera en xocar contra un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- La Marisol, la gosseta abandonada dins un contenidor de rebuig, evoluciona bé i ja té peticions d'adopció
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
- El tramvia que s’espera al Bages comença a prendre forma a Tarragona
- Una escola de la Catalunya central, a la llista Forbes 2026 dels millors centres escolars de l'Estat