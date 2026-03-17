S'enfronta a 17 anys de presó per violar una noia i retenir-la durant 4 hores a la zona dels Trullols de Manresa
L'acusat es va fer passar per policia per endur-se una noia a un descampat, agredir-la sexualment i tenir-la 4 hores dins d'una barraca
La Fiscalia de Manresa demana 17 anys de presó per un home al qual acusa de cometre una violació a la zona dels Trullols de Manresa. Segons l'escrit d'acusacions, els fets van passar a la sortida d'una discoteca dels Trullols, prop de les 4 de la matinada del passat 12 de gener de 2025.
L'acusat va apropar-se a dues persones que sortien del local i, fent-se passar per policia, va aconseguir que la víctima l'acompanyés. Argumentant que l'havia d'ajudar en una investigació, li va agafar el DNI i se la va endur a una zona d'horts sense il·luminar en direcció al camí dels Tovots. Un cop lluny de la discoteca, i a les fosques, el processat es va llençar al damunt de la noia, i va començar a agredir-la i despullar-la. Ell també es va despullar de cintura en avall i va agredir-la sexualment i físicament, amb cops i bufetades.
Segons relata l'escrit d'acusació, finalment la jove es va rendir a la superioritat física de l'agressor, i li va demanar que anessin a un lloc més tranquil. Llavors, l'home la va agafar fortament i la va empènyer pel camí dels Tovots fins a trobar una barraca. Pel camí, la noia va perdre les dues sabates i la bossa de mà, i ell li havia pres el mòbil, a més del DNI.
Un cop a una barraca, la segona que visitaven, l'acusat va tornar a colpejar la noia, a magrejar-la i la va penetrar oralment, sense arribar a ejacular. La va retenir allà dins durant 4 hores, mostrant-se agressiu unes vegades i tranquil en altres. Li deia a la noia que no escaparia perquè anava descalça, però prop de les 9.45 hores del matí la víctima va sentir passos a l'exterior, va sortir i va demanar ajuda.
Per a la fiscalia, els fets constitueixen un delicte d'agressió sexual amb penetració, un altre de detenció il·legal, i un delicte lleu de lesions, i demana per a l'acusat 12 anys de presó pel primer, 5 pel segon i 3.000 euros de multa pel tercer. El què suma un total de 17 anys de presó. A més a més, li demana una indemnització de 13.000 euros per lesions i seqüeles causades, i 32.000 euros més per danys morals.
Tot i això, i tenint en compte que l'acusat es troba en presó preventiva per una altra causa, i que és ciutadà estranger, la fiscalia també demana que el tribunal acordi substituir la pena de presó per l'expulsió del territori nacional i la prohibició de tornar-hi durant 10 anys.
El judici es farà dijous de la setmana que ve, dia 23 de març, a la secció 3a de l'Audiència de Barcelona.
- Mor un jove de 23 anys de Llagostera en xocar contra un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- La Marisol, la gosseta abandonada dins un contenidor de rebuig, evoluciona bé i ja té peticions d'adopció
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
- El tramvia que s’espera al Bages comença a prendre forma a Tarragona
- Una escola de la Catalunya central, a la llista Forbes 2026 dels millors centres escolars de l'Estat