La UPC premia una eina d’IA per evitar accidents per fatiga i una app per moure’s per Manresa
La Politècnica fomenta el talent en una jornada per buscar solucions tecnològiques a problemes reals
Una eina de control basada en intel·ligència artificial capaç d’analitzar la postura postural i la fatiga facial de les persones per prevenir accidents a causa del cansament, o bé una aplicació mòbil per facilitar i fer més eficient la mobilitat urbana, són els dos projectes que es van premiar a una nova edició de la MERIThoN que es va celebrar aquest cap de setmana a la Politècnica de Manresa.
La jornada va reunir una trentena d’estudiants, professionals i persones interessades en tecnologia, que es van dividir en nou equips amb l’objectiu de desenvolupar solucions innovadores a reptes reals utilitzant la intel·ligència artificial o bé relacionats amb la ciberseguretat i l’Internet de les Coses.
Projecte europeu
La jornada forma part del projecte europeu MERIT que té com a objectiu impulsar la formació i captar talent en el que es consideren àmbits estratègics com l’esmentada intel·ligència artificial, la ciberseguretat i l’Internet de les Coses. El projecte està vinculat al màster internacional Master’s degree in Machine Learning and Cybersecurity for Internet Connected Systems, que imparteix la UPC a Manresa.
L’activitat va ser organitzada amb la col·laboració d'Asoindel, empresa d’enginyeria especialitzada en el desenvolupament de solucions avançades de software per a la indústria i projectes d’R+D, que participa com a sòcia industrial del projecte europeu MERIT. Va comptar amb la implicació de Raquel Horta i Hafid Kharbouch, exestudiants de la UPC i guanyadors de l’edició anterior, que van col·laborar en l’organització aportant experiència i coneixement des de la perspectiva dels participants.
Els premiats
Els premis van estar patrocinats per CETIM i Masats.
El CETIM per AlmSafe va ser per l’eina de control basada en intel·ligència artificial per evitar accidents per cansament en línies industrials. L’equip el formaven Chengheng Li Chen, Hao Chen, Pengcheng Chen, Xu Yao Chen i Zhiqian Zhou.
El premi Masats va ser per Mou Manresa, l’aplicació mòbil que integra tres modalitats de transport en una sola plataforma per facilitar i fer més sostenible la mobilitat urbana a Manresa. El projecte el van desenvolupar Joaquim Oliva, Joan Oliva, Carles Ferrer i Ilya Krouglov.
El jurat encarregat de valorar els projectes estava format per Sebastià Vila, professor de la UPC Manresa; Jaume Martínez, representant d’Asoindel i soci del projecte MERIT; i Miguel Romera, expert en intel·ligència artificial.
L’organització de la jornada, que va durar tot el dia, va destacar que el nivell dels projectes presentats ha augmentat notablement respecte de l’any passat, fet que confirma la consolidació de la MERIThON com un espai de referència per fomentar el talent tecnològic, la creativitat aplicada i la transferència de coneixement entre universitat i empresa.
