Detenen dos homes acusats del robatori a la Joieria Uró de Manresa

Els dos homes, de 24 i 28 anys, van ser detinguts a Figueres i s'investiga si han robat a altres punts de Catalunya

La Joieria Uró el vespre dels fets, el passat 11 de març / Edu Font / Arxiu

Eduard Font Badia

Manresa

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Figueres els dos presumptes lladres de joieries que el passat dia 11 de març van robar a la Joieria Uró de Manresa.

Segons ha pogut saber Regió7, els dos homes es trobaven a punt d’entrar en una joieria de la capital de l’Alt Empordà quan van ser reconeguts i posteriorment detinguts pels Mossos d’Esquadra. La detenció es va fer al voltant de les 21 h. El cas el porta, pel que fa a Manresa, la Unitat d’Investigació de la comissaria del Bages, i segons han confirmat, els detinguts són dos homes de 28 i 24 anys relacionats amb el furt a la joieria manresana. Per la resta, la investigació segueix oberta.

Per ara, els Mossos no confirmen ni desmenteixen que siguin els autors d’altres robatoris a Catalunya, tot i que l’existència d’un grup de missatgeria de joiers de tot el país així ho demostraria. De fet, aquest grup pot haver estat clau a l’hora de mantenir la vigilància sobre l’activitat d’aquesta banda. La responsable de la joieria Uró de Manresa, "ha agraït la feina dels Mossos", i considera que "estar en aquest grup ens ha permès a tots estar avisats gairebé en temps real del lloc on es trobaven actuant aquesta gent".

Si es confirma, la banda hauria efectuat un autèntic tour per Catalunya, robant a joieries des de les Terres de l’Ebre fins a l’Alt Empordà, i passant per alguns punts de la Catalunya Central.

Detenen dos homes acusats del robatori a la Joieria Uró de Manresa

Una mona de Pasqua del Bages, escollida entre les tres millors de Catalunya el 2026

Jutgen dos guàrdies civils acusats d'"humiliar" un ciutadà belga per parlar en català

Més protecció per als menors trans, la petició d'Orgull Anoia després de la condemna per una agressió sexual a Igualada

Vox porta als tribunals la Zona de Baixes Emissions de Manresa

Els empresaris del Berguedà veuen la futura central de la Baells com una oportunitat estratègica pel territori

Alerta si cobres la pensió i una incapacitat temporal a la vegada: un jubilat haurà de tornar 17.143,29 euros

El dia que Michael Jackson va fer un petó a una fan en ple concert i el moment va desencadenar una gran polèmica

Tracking Pixel Contents