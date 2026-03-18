Detenen dos homes acusats del robatori a la Joieria Uró de Manresa
Els dos homes, de 24 i 28 anys, van ser detinguts a Figueres i s'investiga si han robat a altres punts de Catalunya
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Figueres els dos presumptes lladres de joieries que el passat dia 11 de març van robar a la Joieria Uró de Manresa.
Segons ha pogut saber Regió7, els dos homes es trobaven a punt d’entrar en una joieria de la capital de l’Alt Empordà quan van ser reconeguts i posteriorment detinguts pels Mossos d’Esquadra. La detenció es va fer al voltant de les 21 h. El cas el porta, pel que fa a Manresa, la Unitat d’Investigació de la comissaria del Bages, i segons han confirmat, els detinguts són dos homes de 28 i 24 anys relacionats amb el furt a la joieria manresana. Per la resta, la investigació segueix oberta.
Per ara, els Mossos no confirmen ni desmenteixen que siguin els autors d’altres robatoris a Catalunya, tot i que l’existència d’un grup de missatgeria de joiers de tot el país així ho demostraria. De fet, aquest grup pot haver estat clau a l’hora de mantenir la vigilància sobre l’activitat d’aquesta banda. La responsable de la joieria Uró de Manresa, "ha agraït la feina dels Mossos", i considera que "estar en aquest grup ens ha permès a tots estar avisats gairebé en temps real del lloc on es trobaven actuant aquesta gent".
Si es confirma, la banda hauria efectuat un autèntic tour per Catalunya, robant a joieries des de les Terres de l’Ebre fins a l’Alt Empordà, i passant per alguns punts de la Catalunya Central.
