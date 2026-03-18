Representants de 14 escoles bressol del Bages surten al carrer per reivindicar millores en el sector

Les professionals de 0 a 3 anys reclamen dignificació i gestió pública

Concentració de representants de l'escola bressol a la seu d'Educació / Arxiu particular

Regió7

Manresa

Les professionals de les escoles bressol del Bages han sortit al carrer aquest dimecres a la tarda, en el marc de la jornada de vaga de docents, per reivindicar millores en les seves condicions laborals i per defensar una major qualitat en l’etapa educativa dels infants de 0 a 3 anys.

La concentració, que ha tingut lloc de 17:30 a 19:30 davant dels Serveis Territorials de la Catalunya Central, ha aplegat representants de 14 escoles bressol de la comarca. Durant la trobada, les participants s’han constituït com a assemblea amb l’objectiu de continuar treballant de manera conjunta i organitzada per fer arribar les seves demandes a l’administració.

Entre les principals reivindicacions, destaquen la reducció de les ràtios a les aules, l’increment de recursos i suports per garantir una educació inclusiva, així com el reconeixement de l’etapa de 0 a 3 anys com una etapa plenament educativa. També reclamen una millora salarial que permeti equiparar les seves condicions amb les de les professionals que treballen en l’etapa de 3 a 6 anys.

Finalment, el col·lectiu defensa que la Generalitat assumeixi la gestió directa de totes les escoles bressol com a via per garantir unes condicions laborals dignes i una educació de qualitat per a tots els infants.

