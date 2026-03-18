Fem Manresa reclama complir l'acord de ple per crear un servei per als homes que previngui violències masclistes
La candidatura portarà a la sessió plenària d'aquest dijous una nova moció per instar a avançar en la proposta aprovada per unanimitat el gener del 2021
Demana posar en marxa el Servei d’Atenció a Homes abans d'acabar el present mandat
Regió7/G.C.
El gener del 2021, el ple municipal de Manresa va aprovar impulsar la creació del Servei d’Atenció a Homes (SAH), amb l’objectiu de promoure relacions no violentes i implicar els homes en la prevenció de les violències masclistes. Aleshores, tots els grups municipals van votar a favor de la proposta presentada per Fem Manresa, però, fins ara, no s’han fet avenços en la creació d’aquest servei. Per tornar a defensar que s’impulsi una eina útil per prevenir les violències masclistes, la CUP-Fem Manresa presentarà una nova moció al ple d’aquest dijous, per reclamar al govern que compleixi amb l'aprovat el 2021.
La importància de la prevenció
“L’abordatge de les violències masclistes no pot recaure únicament en l’atenció i la protecció de les dones. Cal apostar també per la prevenció de les conductes violentes, incidint en qui les pot acabar exercint”, defens la candidatura de l’oposició. “La violència masclista que pateixen les dones és la conseqüència d’una forma d’organització social i cultural concreta, el patriarcat, que incentiva models de masculinitat basats en trets com la força, l’agressivitat, la no emocionalitat, la dominació, la competitivitat o el paper de proveïdor. És precisament aquest tipus de masculinitat el que facilita que els homes puguin acabar exercint violència masclista, a més d’implicar un cost emocional i social també per ells”, assenyalen.
És en aquest context que la candidatura continua defensant la necessitat d’un servei estable per intervenir preventivament i comunitària amb els homes, abordar conductes masclistes, treballar la gestió de conflictes i fomentar models de masculinitat igualitaris. “Disposar d’un SAH permetria prevenir situacions de violència abans que es produeixin, reduir la reincidència, oferir espais de reflexió i responsabilització, i reforçar les polítiques municipals d’igualtat, convivència i cohesió social”.
Reafirmar el compromís social
Així, en la moció que es votarà al ple d’aquest dijous, s’hi inclouen diferents acords. En primer lloc, reafirmar el compromís municipal amb el desplegament del SAH com a eina clau de prevenció de les violències masclistes, i instar el govern a complir amb l’acord aprovat el 2021, posant en marxa el servei abans que acabi el mandat. En segon lloc, es reclama l’elaboració -en un termini màxim de sis mesos- d’un pla d’implementació del SAH que inclogui la definició del model d’intervenció; la cartera de serveis (atenció individual i grupal, tallers, accions comunitàries, etc.); la dotació pressupostària; els recursos humans especialitzats i el calendari d’obertura. A la vegada, mentre el SAH no estigui operatiu, es proposa intensificar les accions de sensibilització i formació adreçades a homes, així com programes educatius i comunitaris per a la desconstrucció de les masculinitats tòxiques i la promoció de relacions igualitàries.
