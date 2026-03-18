La Fira de l’Estudiant torna a Manresa amb noves opcions formatives i un enfocament en el Bages i el Moianès

La cita, que tindrà lloc al Museu de l’Aigua i del Tèxtil, preveu la visita programada de 3.400 alumnes i reforça especialment l’horari de tarda per arribar a famílies i públic adult

Imatge de l'edició de l'any passat de la fira

Imatge de l'edició de l'any passat de la fira / Arxiu/Dani Casas

Regió7

Manresa

La 34a edició de la Fira de l’Estudiant se celebrarà del 24 al 26 de març de 2026 al Museu de l’Aigua i del Tèxtil de Manresa i tornarà a convertir-se en un espai de referència per a l’orientació acadèmica, formativa i ocupacional del territori. La fira donarà un pes específic a l’oferta educativa de les comarques del Bages i el Moianès i permetrà a joves, famílies i persones adultes conèixer de prop les diferents opcions de futur formatiu i professional.

Horari d'obertura i estands

L’horari d’obertura serà dimarts 24 i dimecres 25 de març de 9 a 14 h i de 15.30 a 19 h, i dijous 26 de març de 9 a 14 h. L’accés a la fira serà gratuït.

Enguany, la Fira comptarà amb 14 estands de centres que ofereixen formació professional o itineraris d'FP més batxillerat, 3 estands de centres amb oferta de batxillerat, 2 estands universitaris, 8 estands genèrics, 5 espais d’orientació individualitzada i diversos espais destinats a tallers, que es concretaran pròximament amb la participació dels centres expositors.

Pel que fa a les visites escolars programades, es preveu la participació de 3.400 alumnes. Més enllà de les visites dels centres educatius, l’organització també vol reforçar l’assistència de famílies i de públic adult, especialment en l’horari de tarda. En aquest sentit, s’ha previst una difusió més intensa a les xarxes socials amb l’objectiu de fer créixer aquest segment de visitants, que ja va augmentar des que la Fira es va traslladar al Museu de l’Aigua i del Tèxtil. El nou emplaçament ha contribuït a consolidar l’horari de tarda, que continua tenint un ampli potencial de creixement.

La Fira de l’Estudiant es planteja com un espai útil per ajudar els i les joves a prendre decisions informades sobre el seu futur acadèmic i professional, però també com una eina d’acompanyament per a famílies i persones que volen reorientar el seu itinerari formatiu o laboral.

La Fira de l’Estudiant és possible gràcies a l’organització del Consell Comarcal del Bages, l’Ajuntament de Manresa, els Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central, la Fundació Lacetània i el Consell Comarcal del Moianès.

Fem Manresa reclama complir l'acord de ple per crear un servei per als homes que previngui violències masclistes

Fem Manresa reclama complir l'acord de ple per crear un servei per als homes que previngui violències masclistes

El Col·legi Ave Maria de Manresa dedica una setmana cultural a Antoni Gaudí

El Col·legi Ave Maria de Manresa dedica una setmana cultural a Antoni Gaudí

Els professors en vaga retreuen al Govern que ignori el seu malestar: «No han entès que això va molt més enllà del sou»

Els professors en vaga retreuen al Govern que ignori el seu malestar: «No han entès que això va molt més enllà del sou»

La protesta de docents atura el centre de Manresa

La protesta de docents atura el centre de Manresa

Sant Fruitós habilita a Pineda una àrea d'emergència per als residus domèstics

Sant Fruitós habilita a Pineda una àrea d’emergència per als residus domèstics

Illa reivindica l'"estabilitat" després de retirar els pressupostos: "Cal actuar units i amb la màxima responsabilitat"

Illa reivindica l'"estabilitat" després de retirar els pressupostos: "Cal actuar units i amb la màxima responsabilitat"

Micheál Martin, primer ministre d'Irlanda, defensa Europa i la immigració davant Trump

Micheál Martin, primer ministre d'Irlanda, defensa Europa i la immigració davant Trump
