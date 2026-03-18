La Fira de l’Estudiant torna a Manresa amb noves opcions formatives i un enfocament en el Bages i el Moianès
La cita, que tindrà lloc al Museu de l’Aigua i del Tèxtil, preveu la visita programada de 3.400 alumnes i reforça especialment l’horari de tarda per arribar a famílies i públic adult
Regió7
La 34a edició de la Fira de l’Estudiant se celebrarà del 24 al 26 de març de 2026 al Museu de l’Aigua i del Tèxtil de Manresa i tornarà a convertir-se en un espai de referència per a l’orientació acadèmica, formativa i ocupacional del territori. La fira donarà un pes específic a l’oferta educativa de les comarques del Bages i el Moianès i permetrà a joves, famílies i persones adultes conèixer de prop les diferents opcions de futur formatiu i professional.
Horari d'obertura i estands
L’horari d’obertura serà dimarts 24 i dimecres 25 de març de 9 a 14 h i de 15.30 a 19 h, i dijous 26 de març de 9 a 14 h. L’accés a la fira serà gratuït.
Enguany, la Fira comptarà amb 14 estands de centres que ofereixen formació professional o itineraris d'FP més batxillerat, 3 estands de centres amb oferta de batxillerat, 2 estands universitaris, 8 estands genèrics, 5 espais d’orientació individualitzada i diversos espais destinats a tallers, que es concretaran pròximament amb la participació dels centres expositors.
Pel que fa a les visites escolars programades, es preveu la participació de 3.400 alumnes. Més enllà de les visites dels centres educatius, l’organització també vol reforçar l’assistència de famílies i de públic adult, especialment en l’horari de tarda. En aquest sentit, s’ha previst una difusió més intensa a les xarxes socials amb l’objectiu de fer créixer aquest segment de visitants, que ja va augmentar des que la Fira es va traslladar al Museu de l’Aigua i del Tèxtil. El nou emplaçament ha contribuït a consolidar l’horari de tarda, que continua tenint un ampli potencial de creixement.
La Fira de l’Estudiant es planteja com un espai útil per ajudar els i les joves a prendre decisions informades sobre el seu futur acadèmic i professional, però també com una eina d’acompanyament per a famílies i persones que volen reorientar el seu itinerari formatiu o laboral.
La Fira de l’Estudiant és possible gràcies a l’organització del Consell Comarcal del Bages, l’Ajuntament de Manresa, els Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central, la Fundació Lacetània i el Consell Comarcal del Moianès.
