Més d’un miler de persones participen a la manifestació de docents a Manresa
La marxa ha recorregut la ciutat de punta a punta, des del Congost fins al Pont de Ferro
Una marea de samarretes grogues amb el lema Defensem l’Educació Pública ha recorregut aquest dimecres al matí Manresa de punta a punta, del Congost fins al Pont de Ferro. Ha sigut durant la manifestació protagonitzada per personal eductiu per reclamar millors i més recursos per a l’ensenyament, i denunciar l’acord signat fa uns dies entre Generalitat, CCOO i UGT. Més d’un miler de persones, segons càlculs de la Policia Local, han pres part a manifestació convocada per la resta de sindicats del ram i l’Assemblea de Docents de la Catalunya central.
La manifestació unitària, amb docents de les comarques centrals, ha sortit cap a 3/4 d’1 del migdia de la zona esportiva del Congost. Ha recorregut tota la carretera de Cardona. La Policia Local ha controlat el trànsit a cada cruïlla i Mossos d’Esquadra han fet un seguiment discret de la marxa.
La façana de l’edifici on hi ha la seu del PSC ha quedat plena d’adhesius reivindicatius, però qui n’ha sortit més malparat ha sigut l’edifici dels sindicats, al passeig de Pere III. Els manifestants l’han omplert també d’adhesius, han tirat petards, pots de fum i han pintat a la paret enmig de crits de traïdors per part dels assistents.
D’aquí s’han dirigit directament a la seu dels Serveis Territorials, a la carretera de Vic. S’han trobat les portes tancades i han tirat ous a la façana.
Els sindicats que han convocat la manifestació s’han mostrat satisfets de la resposta i han fet una crida a "ser una multitud" divendres a Barcelona. Representants dels sindicats encapçalaven la marxa amb una pancarta amb el lema «Ja n’hi ha prou, millores laborals ja». L’Assemblea de Docents també s’ha fet notar. Al llarg del recorregut s’hi ha anat afegint gent. Alguns amb nens. No tenien classe. Segons Educació, la vaga convocada aquest dimecres a l’Alt Pirineu, Lleida i Catalunya central, ha tingut un seguiment del 29%.
La jornada de protesta ha començat de bon matí amb talls de carrers i carreteres arreu de les comarques centrals. A Manresa una desena de delegats sindicals i professionals de l’ensenyament han passat la nit a la seu d’Educació de la Catalunya central, a Manresa. Ja s’hi van tancar ahir a la tarda. Es van entrevistar amb la directora dels Serveis Territorials, Saray Gómez, i van decidir passar-hi la nit. A les 7 del matí han sortit per afegir-se a les protestes que han recorregut diversos punts de Manresa. També han tallat la C-55. Posteriorment, s’han mogut per diversos carrers fins a arribar al Joc de la Pilota, on era previst un desnonament al bloc 9 que finalment s’ha ajornat.
