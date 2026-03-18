Moció de Junts per Manresa perquè l'Ajuntament reclami el traspàs de la titularitat dels 260 pisos de la Sareb
Ramon Bacardit defensa que d'aquesta forma es podrien solucionar molts problemes de convivència
Junts per Manresa presentarà una moció al ple d'aquest dijous perquè l'Ajuntament reclami al govern central el traspàs de la titularitat de 260 habitatges de la ciutat propietat de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria SA (Sareb).
En roda de premsa, el cap del grup municipal, Ramon Bacardit, ha explicat que d'aquesta forma s'aconseguiria un nombre important de pisos per fer front a la manca d'habitatge assequible que pateix Manresa. A més, la gestió d'habitatge públic per part de l'Ajuntament posaria fi al fet que la Sareb "no se n'ocupa" d'aquests habitatges, part dels quals "estan ocupats i generen problemes de convivència amb el veïnat".
La suma de l'augment del parc públic d'habitatges i la solució de problemes de convivència fa que el grup municipal de Junts consideri aquest tema de gran interès.
Retard de l'ordenança de terrasses
Un altre tema que Junts per Manresa portarà al ple, en aquest cas en forma de pregunta, serà la revisió de l'ordenança de terrasses. Ramon Bacardit, acompanyat per la regidora Lluïsa Tulleuda, ha recordat que l'abril de l'any passat la seva formació ja va portar al ple la revisió de l'ordenança de terrasses, que va permetre durant l'epidèmia de covid posar taules i cadires sobre la calçada.
Transcorregut gairebé un any i quan ja han passat 4 anys des de l'epidèmia, Bacardit s'ha demanat si es tracta d'un tema "que el govern no vol afrontar i pensa deixar-lo per al nou govern" sorgit de les eleccions municipals del 2027.
El març de l’any 2022 es va donar compte al ple de l’Ajuntament de Manresa de la posada en marxa d’una comissió encarregada de revisar l’ordenança de terrasses aprovada pel ple municipal el desembre de 2014 i que va entrar en vigor el 26 de maig del 2015.
