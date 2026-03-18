Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vaga de docents a la Catalunya centralProfessors dormen a Educació a ManresaCompravenda habitatgesBus Sallent a BarcelonaIA als BombersDates Clam Manresa
instagramlinkedin

Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa

La víctima, un home gran, ha caigut desplomat i no ha pogut ser reanimat pel SEM

SEM i Policia Local de Manresa, a l'exterior de la botiga on ha mort la persona / Gemma Camps

Eduard Font Badia

Manresa

Una persona d'edat avançada ha mort aquest dimecres al matí, de forma sobtada, dins un establiment de la plaça Catalunya de Manresa. L'home, que es trobava dins la Copisteria Sarrió, ha caigut desplomat de cop a primera hora del matí, i els treballadors de l'establiment l'han atès mentre avisaven els serveis d'emergència.

SEM i Policia Local de Manresa s'han presentat al lloc i han seguit les tasques de reanimació cardiopulmonar, sense que fos possible salvar-li la vida. La Policia Local impedia l'accés a l'establiment, que ha hagut de quedar tancat fins que s'ha fet l'aixecament del cadàver, passades les 12 del migdia.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
  2. Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
  3. S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos
  4. Els jubilats amb dos fills o més poden reclamar endarreriments pel complement de maternitat
  5. Ampli dispositiu dels Mossos a Igualada en un operatiu a la plaça del Rei
  6. Rosalía demana perdó per les seves paraules sobre Picasso: 'No sabia que hi havia casos reals de maltractament
  7. Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
  8. En el primer tren de Barcelona a Tarragona que passa pel tram de l'accident de Gelida: 'No tenia ni idea de les obres

Moció de Junts per Manresa perquè l'Ajuntament reclami el traspàs de la titularitat dels 260 pisos de la Sareb

Moció de Junts per Manresa perquè l'Ajuntament reclami el traspàs de la titularitat dels 260 pisos de la Sareb

Els docents del Solsonès tallen amb un tractor i taules d'escola la C-55, a Clariana de Cardener

Els docents del Solsonès tallen amb un tractor i taules d'escola la C-55, a Clariana de Cardener

El Govern d'Illa presentarà divendres mesures "graduals i flexibles" per contenir l'impacte de la guerra a l'Orient Pròxim

La Collada de Toses té el quart tram més perillós de la xarxa de carreteres de l’estat

La Collada de Toses té el quart tram més perillós de la xarxa de carreteres de l’estat

Meteocat en alerta: el "bon temps" a Catalunya pot durar molt poc pels efectes de la borrasca Therese

Meteocat en alerta: el "bon temps" a Catalunya pot durar molt poc pels efectes de la borrasca Therese

Avinyó convoca els guardons per reconèixer el talent i la dedicació del municipi

Avinyó convoca els guardons per reconèixer el talent i la dedicació del municipi

Teleassistència pels avis del Solsones: un Gran Germà amb ja 200 terminals

Teleassistència pels avis del Solsones: un Gran Germà amb ja 200 terminals

«Malditos bastardos»: Un Tarantino químicament pur

«Malditos bastardos»: Un Tarantino químicament pur
Tracking Pixel Contents