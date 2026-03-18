Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
La víctima, un home gran, ha caigut desplomat i no ha pogut ser reanimat pel SEM
Manresa
Una persona d'edat avançada ha mort aquest dimecres al matí, de forma sobtada, dins un establiment de la plaça Catalunya de Manresa. L'home, que es trobava dins la Copisteria Sarrió, ha caigut desplomat de cop a primera hora del matí, i els treballadors de l'establiment l'han atès mentre avisaven els serveis d'emergència.
SEM i Policia Local de Manresa s'han presentat al lloc i han seguit les tasques de reanimació cardiopulmonar, sense que fos possible salvar-li la vida. La Policia Local impedia l'accés a l'establiment, que ha hagut de quedar tancat fins que s'ha fet l'aixecament del cadàver, passades les 12 del migdia.
