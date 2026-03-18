Una persona acampa tota la nit davant l’Ajuntament de Manresa després de ser expulsada de l’hostal on vivia
L’afectat va ser desnonat per un cas d’hipoteques i està esperant un pis de la mesa d’emergència
Regió7
Aquest vespre, un home acompanyat de diversos membres de la PAHC Bages, s’ha plantat davant l’Ajuntament de Manresa amb una tenda de campanya per denunciar la situació de sensellarisme en la que es troba.
Segons la PAHC Bages, el novembre de l’any passat, el fons voltor Promontoria Colisseum, filial de Cerberus, el va fer fora de casa i des de llavors ha viscut en un hostal, a l’espera d’un pis de la mesa d’emergència. Fa uns dies, serveis socials li va comunicar que no li renovaven l’hostal, malgrat tractar-se d’un home en situació de vulnerabilitat i sense recursos que li permetin trobar una alternativa habitacional al mercat.
Al carrer
La PAHC Bages explica que es tracta d’un cas flagrant, on un home que vivia en un pis d’hipoteca ha acabat al carrer i sense alternativa. El col·lectiu assenyala el fons voltor com a principal responsable de la situació, i també en fa responsable l’Ajuntament de Manresa, a qui acusa d’haver-lo deixat al carrer quan es tracta d’una persona que tenia la mesa d’emergència aprovada i que, per tant, només era qüestió de temps que pogués tenir un nou habitatge on viure.
L’objectiu de la seva protesta és acampar fins a aconseguir un reallotjament d’emergència immediat i deixar de viure al carrer. Aquest és el segon cas de sensellarisme que acaba en una acampada davant l’Ajuntament: el maig de l’any passat, un afectat de la PAHC Bages també va denunciar la situació en què es trobava després d’haver estat desnonat. En aquell cas, finalment va aconseguir que se li trobés una alternativa d’emergència.
