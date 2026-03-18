Primers talls de carrers i carreteres a Manresa en la jornada de vaga dels docents

Les mobilitzacions culminaran aqusest migdia amb una maniferstació al centre de la ciutat

Cocentració a la carretera de Vic a primera hora d'aquest matí

Cocentració a la carretera de Vic a primera hora d'aquest matí / Arxiu particular

Jordi Morros

Jordi Morros

Manresa

Mestres i professors han iniciat aquest dimecres al matí la jornada de vaga convocada a a Catalunya central per reclamar millores a l’educació pública. A Manresa ho han fet tallant els principals accessos a la ciutat. Hi ha cocentracions a la C16c, la C-55 i també a l'eix Transversal.

Els talls de carrers i carreteres que s’allargaran durant tot el mati fins que se celebri la manifestació prevista per aquest migdia.

Paral·lelament, un grup d’una desena de delegats sindicals i professionals de l’àmbit de l’ensenyament han passat la nit a la seu d’Educació de la Catalunya central, a Manresa. S’hi van tancar ahir a la tarda. Es van entrevistar amb la directora dels Serveis Territorials, Saray Gómez, i van decidir passar-hi la nit.

Al llarg d’aquest matí es duran a terme diverses accions de protesta arreu de les comarques centrals. En el cas de Manresa, a les 7 del matí han tallat el trànsit a la carretera de Vic i posteriorment s’han dirigit cap a la Pujada Roja i també cap a diversos trams de la C-55 i la C-25.

A 2/4 d’1 del migdia s’ha convocat una concentració unitària de docents i personal educatiu de les comarques central a la zona esportiva del Congost per iniciar una manifestació del conjut de la Catalunya central que anirà de punta a punta de Manresa. Del Congost es dirigiran cap a la delegació d’Educació a la carretera de Vic.

