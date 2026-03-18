Professionals i persones afectades per problemes de salut mental debatran a Manresa sobre l'estigma
Entre els ponents hi haurà l’exalcalde de Badalona, Àlex Pastor, que compartirà la seva experiència en una conversa amb el fotògraf Santi Roset i Rosa Giralt, professional de la salut mental
Regió7
"Quan el sistema també estigmatitza: valors i simulació per transformar l’atenció en salut mental" és el títol de la segona edició de la jornada intercàtedres, una jornada que des de l’any passat coorganitzen les tres càtedres de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) amb seu a Manresa: la de Salut Mental, la de Lideratge en Valors i Simulació i Seguretat del Pacient.
Com en la primera edició, la jornada, que es farà el dia 10 d’abril, inclourà una conferència inaugural, que aquesta vegada anirà a càrrec de l’entitat ObertaMent; una conversa entre el fotògraf i reporter gràfic, Santi Roset, l’exalcalde de Badalona, Àlex Pastor i la professional de Salut Mental d’Althaia Rosa Giralt; i una activitat de simulació que servirà per treballar sobre aspectes relacionats amb la temàtica de la jornada. La cloenda servirà per presentar les conclusions consensuades entre les persones participants.
La jornada s’organitza amb la col·laboració de la Fundació Althaia, per la seva vinculació amb la càtedra de Salut Mental, que comparteix amb la UVic-UCC. En aquesta ocasió, les tres càtedres han optat per abordar l’estigma de la salut mental amb l’objectiu d’identificar l’estigma institucional i detectar pràctiques i protocols que poden generar exclusió o un tracte deshumanitzat cap a les persones que pateixen aquest tipus de trastorns.
La jornada també vol servir per combatre l’autoestigma que pateixen aquestes persones, analitzant el procés pel qual interioritzen els prejudicis. Aquesta qüestió serà la que es tractarà en la taula rodona a partir del testimoni de persones que han patit problemes de salut mental, que han viscut l’experiència de l’estigma en pròpia pell i de professionals.
Un altre dels objectius de la jornada és que les activitats tinguin un component pràctic i útil. En aquest sentit, com l’any passat, s’hi durà a terme una activitat d’entrenament amb simulació per treballar la mirada clínica dels professionals i lluitar contra aquest estigma.
Tot plegat amb la finalitat que els professionals s’emportin tant reflexions com noves fórmules d’atenció als pacients, que són els beneficiaris finals d’activitats com la jornada que organitzen les tres càtedres. En aquest sentit, la jornada vol contribuir a transformar la cultura individual dels professionals, la cultura dels equips assistencials i la de les institucions per lluitar contra l’estigma de la salut mental.
Segona edició
Aquesta és la segona vegada que aquestes tres càtedres organitzen una jornada conjunta amb l’objectiu de reunir professionals de la salut mental i d’aprofitar el seu coneixement per fer aportacions que tinguin un impacte positiu en els pacients.
La primera edició es va centrar en els professionals d’atenció a la salut mental i va concloure, entre altres coses, que el treball dels professionals que treballen en l’atenció a la salut mental requereix d’un equilibri entre el compromís amb la missió, competència i atenció emocional i que això requereix entorns que prioritzin la salut mental, física i espiritual.
