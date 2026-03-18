La protesta de docents atura el centre de Manresa
La jornada ha començat amb un tall a la C-55, que ha provocat retencions de fins a 5 quilòmetres en ambdós sentits
La jornada de protesta que protagonitzen aquest dimecres els docents de la Catalunya central han trasbalsat Manresa. Des de primera hora del matí han protagonizat talls de carrers i carreteres que culminaran aquest migdia amb una manifestació pel centre de la ciutat.
A Manresa, la jornada de vaga a les comarques centrals ha començat amb una concentració davant la seu de Serveis Territorials i, posteriorment, amb talls a la C-55, als accessos de la capital del Bages.
Posteriorment s'han dirigit a la Pujada Roja i han recorregut diversos carrers fins arribar a l'institut de Cal Gravat. D'aquí s'han adreçat a la carretera del Pont fins a l'escola Itaca i han continuat cap a la del Pare Algué.
Els manifestants s'han aturat davant el bloc 9 del carrer Joc de la Pilota on era previst un desnonament que s'havia aturat. D'aquí s'han adreçar cap a la carretera de Cardona ja en direcció al Congost, d'on sortirà la manifestació unitària dels docents de la Catalunya central a 2/4 d'1 del migdia
