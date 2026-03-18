Vox porta als tribunals la Zona de Baixes Emissions de Manresa
El partit ha interposat un recurs contenciós administratiu perquè, segons la seva portaveu a l'Ajuntament, "és una mesura purament ideològica que castiga de forma directa els veïns amb menys recursos"
Regió7
Vox ha formalitzat la interposició d'un recurs davant del Tribunal Contenciós Administratiu contra la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Manresa. El partit justifica aquesta decisió "després del rebuig sistemàtic de l'equip de govern municipal a les alternatives i correccions presentades per la formació durant les fases administratives prèvies".
La formació política recorda que ja va presentar al·legacions detallades durant el període d'exposició pública. En aquestes observacions "s'advertia de la manca de base tècnica i jurídica de la normativa", així com del "greu impacte negatiu que suposarà per a milers de veïns de la ciutat". Davant la negativa del govern local a considerar qualsevol modificació o suspensió de la mesura, Vox ha decidit traslladar ara la batalla legal als tribunals "per protegir els drets dels manresans".
"Mesura purament ideològica"
Inma Cervilla, portaveu de Vox a l'Ajuntament de Manresa, s'ha mostrat contundent a l'hora de valorar l'inici del procés judicial: "Aquesta Zona de Baixes Emissions és una mesura purament ideològica que castiga de forma directa els veïns amb menys recursos, especialment aquells que no poden permetre's la compra d'un vehicle nou en el context econòmic actual". Considera que "no estem davant d'una mesura de protecció ambiental real, sinó davant d'un atac frontal a la butxaca de les famílies treballadores i dels autònoms de la nostra ciutat".
La portaveu ha denunciat així mateix que en la implantació de la ZBE a Manresa hi manquen estudis previs rigorosos que n'avalin l'eficàcia sobre la qualitat de l'aire local: "El govern municipal imposa restriccions sense disposar d'informes tècnics seriosos que demostrin la utilitat de prohibir la circulació en determinades àrees. S'estan restringint drets fonamentals i la mobilitat dels ciutadans sense dades objectives, sense planificació i, el que és pitjor, sense oferir alternatives viables per als que depenen del seu vehicle per al seu dia a dia". A més, Cervilla ha subratllat que "Manresa es veuria afectada també en ser capital de comarca i ens perjudicaria a altres nivells; per als que treballen a Manresa, que venen de fora o s'hi desplacen per altres motius i necessitats diverses".
"Sense suport tècnic"
Insisteixen que la gestió del medi ambient no es pot fer a través de la discriminació d'una part de la població ni mitjançant decisions improvisades des dels despatxos. "Defensem un entorn saludable, però exigim mesures realistes, proporcionades i socialment justes. No acceptem prohibicions que criminalitzen el veí que necessita el seu cotxe per anar a treballar o per portar els seus fills a l'escola", ha conclòs Inma Cervilla.
Amb la interposició d'aquest recurs contenciós administratiu, el partit diu que reafirma el seu "compromís de defensa dels ciutadans de Manresa davant de polítiques que considera injustes i sense suport tècnic, esgotant totes les vies legals disponibles per frenar l'aplicació d'una normativa que lesiona l'economia i la llibertat dels manresans".
