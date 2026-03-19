Canvi de sentit de circulació d’un tram del carrer de Vilatorrada de Manresa, a partir d'aquest divendres
S'invertirà el sentit entre els carrers de Torroella i de Monistrolet per millorar la fluïdesa i la seguretat del trànsit
Els treballs estan vinculats a les obres del polígon del Pont Nou
Regió7
En el marc de les obres complementàries i del projecte d'obres bàsiques d'urbanització del pla parcial Plana del Pont Nou, a partir de demà divendres 20 de març, el carrer de Vilatorrada experimentarà un canvi de sentit de circulació en el tram comprès entre el carrer de Torroella i el carrer de Monistrolet.
L'Ajuntament de Manresa explica que amb aquesta modificació, els vehicles que transitin per aquest tram del carrer de Vilatorrada ho faran ara en sentit des del carrer Monistrolet cap al carrer Torroella. Per garantir una adequada adaptació al nou sentit de circulació, s'ha previst una remodelació de la senyalització tant vertical com horitzontal. L'objectiu d'aquestes actuacions és facilitar l'accés de vehicles al carrer de Torroella en direcció a l'avinguda de la Pirelli i també cap al carrer de la Lemmerz.
