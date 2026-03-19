Contracrònica del ple de Manresa: La Torrente s’apunta al prometatge de Bacardit i Perramon
La bona política és l’art de la complexitat però, de vegades, es regeix per fórmules molt senzilles. Per exemple, aquesta: és millor tenir el rival a dins de la tenda pixant a fora que a fora de la tenda pixant a dintre.Amb aquest criteri, el cap de Junts, Ramon Bacardit, ha concertat un maridatge amb Sergi Perramon (candidat del Front reconvertit en Grup Nacionalista, després en Avenç Nacionalista, i ara etcètera amb Junts) ben conscient que, per guanyar les eleccions, ha d’agrupar tots els planetes i asteroides que van sortir disparats amb l’explosió de CDC, i Perramon és un cometa que el 2023 va brillar en un mercat electoral, el de l’independentisme de dretes, que Bacardit necessita incorporar.
Problema: Perramon no és un independentista de dretes, sinó molt de dretes, amb llambregades d’extrema dreta, fàcilment etiquetable pels adversaris com a ultradreta, cosa que Bacardit sap que utilitzaran contra Junts des d’ara i per sempre. Tant, que ja hi ha qui està fent circular la brometa que «Perramon ha pactat amb l’extrema dreta». Curiosament, l’acudit el fan regidors d’esquerres que acostumen a tenir amb Perramon una actitud molt més amigable i conciliadora que amb Bacardit, potser perquè el cap de Junts els resulta molt menys simpàtic que el seu refinat i educadíssim nou aliat.
Aquesta és la qüestió: Perramon té un pensament molt de dreta, especialment pel que fa referència a la immigració, però no ho sembla. El seu tarannà personal és tan suau, i el seu discurs és tan elaborat i vellutat, que si no et fixes bé en el que diu, i no t’adones de quines són les fonts del seu pensament, el situaries en el Partit Inofensiu dels Clubs de Lectura.
A partir d’ara caldrà veure si Perramon s’amotlla a un soci que té un sector de sensibilitat socialdemòcrata, un President exiliat al·lèrgic als discursos xenòfobs i un exPresident fundador que ha rebutjat clarament el discurs d’odi d’Aliança Catalana; o si, pel contrari, és Bacardit qui perramoneja per acostar-se al sector posconvergent que urgeix a atendre els votants que quan passegen per Manresa ja no se senten a casa i a disputar-li a Sílvia Orriols els rèdits bruts del xoc migratori adoptant més o menys matisadament les seves banderes.
S’anirà veient, i aquest dijous era la primera ocasió per fer-ho. Podia ser un gran dia. Se celebrava el primer ple des que Bacardit i Perramon han fet públic el seu pacte, i era inevitable estar pendent de si intercanviaven floretes que escenifiquessin el prometatge. Anaven vestits molt semblants -camisa blanca i americana gris: poc de festa- però això no era cap novetat, i el ple avançava sense que apareguessin miradetes afectuoses o tensions sexuals per resoldre.
Res a veure amb el moment rosa viscut el ple anterior, el febrer, quan Perramon es va lluir en el seu comentari a la moció de Junts sobre la protecció de les xemeneies industrials presentada per Mònica de Llorens. Va proposar que s’afegís «als jocs de paraules i a les paranomàsies» sobre Manresa, com Manrússia i Manraquèix, el concepte Manrester, atesa l’abundància «d’aquestes escultures espigades de maó entre roginoses i carbonitzades que ens transporten directament als carrers molls de les ciutats britàniques». Va citar Pla dient que «a Manresa les fàbriques es confonen amb els convents, i els convents amb les fàbriques» i ho va tancar felicitant Junts per la proposta. Aquest dijous no vàrem tenir un festeig així. Però el millor encara no havia arribat.
En la moció per refermar «el compromís de Manresa amb el bon tracte a la infància», just després de la intervenció de Perramon, Inmaculada Cervilla, la regidora de Vox que ens recorda que, encara que l’ESO no sigui gran cosa, no hem de mitificar l’EGB, va deixar anar la seva ronya habitual instant a protegir els infants «començant per enviar els MENA als seus països, prohibir la persecució lingüística de l’espanyol i la manipulació amb les seves perspectives de gènere LGTBI, de seguretat, de feminisme radical...».
En aquest punt, l’alcalde, Marc Aloy, que ja l’havia advertit que es cenyís al tema de la moció, devia pensar que, justament aquell dia, amb una quarantena de persones a la sala aplegades pel tema dels infants, Cervilla no podia posar-se a fer de Torrente Presidente i li va tallar el micro. Ella va quedar dreta parlant sola, i li va etzibar a Jordi Trapé un «porqué no te callas» que Santiago Segura hauria signat amb entusiasme. Aloy, després d’un petit estira i arronsa, ho va acabar expulsant-la i dictant un recés. Vox va tenir el que busca, però aquest és un problema irresoluble.
La Torrente acabava de regalar a Perramon un anell de redempció. Ultradreta? Això és l’ultradreta!, devien pensar tant ell com Bacardit. O sigui que sí; al final, per a la nova parelleta, el primer dia va acabar sent un bon dia.
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- Sis anys sense poder recuperar el seu pis: “La inquilina em deu més de 50.000 euros de lloguer”
- Vaga de mestres a la Catalunya central, en directe
- Una jove del Bages, clau en el Lux Tour de Rosalía
- La protesta de docents atura el centre de Manresa: 'És vergonyós que un mosso en pràctiques cobri més
- «El cost personal que vaig haver de pagar va ser alt»
- S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos