El dèficit del bus urbà de Manresa va ser d’1,7 milions d’euros l’any 2024
El ple ha aprovat la liquidació definitiva de la subvenció a l’explotació del servei públic de transport urbà de viatgers
La dada s’ha conegut perquè el ple ha aprovat la liquidació definitiva de la subvenció a l’explotació del servei públic de transport urbà de viatgers d’aquell any.
Segons les dades que consten en el dictamen, el cost total del servei va ser de 3.560.843 euros. Els ingressos aconseguits, entre la recaptació pel pagament de bitllets i títols i la publicitat, incloses les subvencions MITMA (Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, actualment denominat Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible) i l’ATM (Autoritat del Transport Metropolità), va ser de 1.852.383 euros. Així que el dèficit d’explotació es va situar en 1.708.461 euros.
El creixement d'usuaris del bus urbà des del 2020 no s'atura i el 2025 ha assolit un nou rècord històric amb 3.336.550 viatgers. Per segon any consecutiu es tornen a superar els 3 milions de viatgers, que des del 2007 es movien entre un i dos. Hi tenen un paper bàsic els descomptes en els abonaments del bus urbà, amb el 45% (entre l'ajuda estatal i la municipal) en el cas de la T-Mes i el 35% en el de la T-10, i també la gratuïtat pel que fa als joves de 16 a 18 anys amb la T-Jove 18 i la T-16.
