ENTREVISTA | SONIA MURILLO GONZÁLEZ Especialista en eliminar tatuatges
«Destatuar-se el nom d’una exparella és un moment feliç»
Detecta que comença a emergir entre els molt joves una moda de no portar cap mena de tatoo
La Sonia Murillo es dedica al món dels tatuatges, però no els posa, els treu. Si els tatoos són sovint l’expressió d’un moment vital, ella és la notària que certifica un canvi de vida. Nascuda a Sabadell (1982), viu des de fa vuit anys a Sant Salvador de Guardiola i treballa per lliure a centres d’estètica d’una dotzena de ciutats. A Manresa, a Picoderm.
Per què destatua i no tatua?
La raó principal és que no tinc l’art que es necessita. Els tatuadors són els típics nens que dibuixen des de petits, i a mi sempre se m’ha donat malament. M’havia dedicat durant 24 anys a la depilació amb làser, i quan vaig conèixer la màquina de retirar tatuatges vaig pensar que era una bona oportunitat, perquè no hi ha gaire gent que ho faci. Em vaig formar, i m’hi vaig llançar.
S’assembla a depilar?
Sí, però fa molt més mal. Ho he provat en els meus i la veritat és que fa mal.
Molt?
Sí, però depèn de cadascú. Hi ha gent que crida i n’hi ha que no troba que sigui tan terrible. Suposo que ho suportes millor si en tens moltes ganes, i la majoria dels clients en tenen moltes. Això sí: és ràpid. Si em deixen treballar i no em fan parar a cada moment, treure un tatuatge petit és un minut.
Com es fa?
Les ones que emet el làser fragmenten la tinta en partícules molt petites que poden ser eliminades per mitjà de la suor o de l’orina. Cal fer diverses sessions. Com més gros i com més tinta, més intervencions; si és un tatoo vell, pot ser que ja estigui una mica esborrat, però segurament estarà fet amb tintes molt dolentes de les que s’utilitzaven abans, amb molt metall, i costen més de treure.
Si són tintes dolentes no és perjudicials alliberar-les dins del cos?
De moment no n’hi ha constància. Hi ha qui ho diu, però perquè fos perjudicial hauria de ser un tatuatge molt gran i eliminar-lo de cop, cosa que no es fa mai.
Què li demanen més que esborri?
Sobretot, noms d’exparelles i símbols relacionats amb elles. De vegades em fan retirar coses com una estrella: sembla que no significa res, però resulta que, durant la relació que s’ha acabat, se’n van fer una cada un, i ara no volen ni recordar-ho ni que la nova parella ho vegi. També tinc nois que volen ser Mossos i en porten dels que no es permeten, o persones ja una mica grans que fa trenta anys es van pintar coses que ara ja es veuen d’un altre temps.
La moda és important.
Molt. Ara començo a tenir persones d’entorn dels vint anys que es van fer un tatoo petit quan en tenien 16 i se’l volen treure perquè consideren que l’última moda entre els joves és no portar tatuatges, ni un de petit.
Si s’escampa l’espera un gran futur.
Sí, però de moment són nenes, i continua havent-hi molta gent que li encanta anar tatuat. Per mi, evidentment, tant de bo es posi de moda treure’ls!
L’altra solució seria tapar o reescriure: de t’estimo Montse a no t’estimo Montse.
Reelaborar no es fa, i tapar no és bona idea. Per tapar un dibuix cal molta tinta i el resultat no acostuma a agradar. Elimino molts ‘covers’, i porta força feina.
Suposo que recomana no pintar-se noms de nòvios i nòvies per molt que els estimis.
Sí. Jo porto el del meu marit, però perquè el meu fill es diu igual. Si no, no ho hauria fet mai a la vida.
Amb quin sentiment es retiren el nom de l’exparella?
És un moment feliç, alliberador. Molts venen amb algú que fa fotos del moment. Per a ells és com... a prendre del sac!
Li sembla que la gent es tatua sense reflexionar-ho gaire?
Hi ha de tot. Hi ha qui ho fa molt a consciència, però també m’he trobat amb algú que m’ha demanat que li tregui un tatuatge acabat de fer que no li agrada com ha quedat, tan recent que encara havia de cicatritzar per poder-lo retirar. També hi ha qui va a competicions esportives o a festivals on es regala un tatuatge, se’l fa per aprofitar que és gratis i al cap de quatre dies se’n penedeix.
Quant val retirar un tatoo?
Un dibuix de la mida d’una targeta de visita val seixanta euros, que és el mínim. A partir d’aquí, depèn. Els més grossos els he fet en dues noies: un des del gluti fins al mont de Venus i l’altre a tota la zona lumbar; es veu que, quan tenia 16 anys, hi tenia molt pèl i es va fer un tatuatge per tapar-ho. S’ho han volgut treure perquè ara ho veuen ‘xoni’ .
El més estrany que ha tret?
De vegades el que m’estranya és que em facin esborrar tatuatges ben fets i molt bonics. No és bo per al negoci, però sovint intento convèncer-los que no se’l treguin! (riu)
O sigui que el que es porta tatuat importa molt.
Sí. Tot el que es considera que ja no representa a la persona es viu malament, sigui el que sigui. Sentir-se representat pels tatoos és importantíssim.
Subscriu-te per seguir llegint
