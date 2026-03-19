Guia dels actes del cap de setmana fort de la Festa Major del Poble Nou de Manresa
Aquest dissabte hi haurà activitats per als més petits i ball de festa major
Diumenge, se celebrarà el mercat artesà i de comerç, i la tradicional trobada gegantera
El grup Dynamics de la UPC Manresa mostrarà el seu monoplaça de competició
El barri del Poble Nou de Manresa celebrarà aquest dissabte i diumenge, 21 i 22 de març, el cap de setmana fort del programa de la festa major, que s'allargarà fins al 29 de març vinent i que organitza l'associació de veïns.
Entre d'altres, inclourà la 36a de la trobada gegantera, en la qual participaran la colla amfitriona i de Palamós, els Amics dels Gegants de Montblanc, de Montornès del Vallès, de Manresa, de les Garrigues i de l'Arboç. El Grup escènic Nostra Llar oferirà representacions de l'obra de Carlo Goldoni L'hostalera. Els actes a la parròquia de Sant Josep inclouran portes obertes a l'antiga església de la plaça de Mossèn Vidal, que es podrà visitar aquest diumenge 22 de març a partir de les 11 del matí.
Dissabte 21de març
Aquest dissabte 21 de març, de 5 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre, a la plaça de Mossèn Vidal, hi haurà inflables per a la canalla, i a les 6, xocolatada amb coca. Al mateix lloc, de les 7 de la tarda a 1/4 de 10 del vespre, ball de festa major amb el Duet Solistes (Cristina i Josep Maria), amb servei de bar amb botifarra i pa amb tomàquet.
Els dies 21, 22, 28 i 29 de març, a la sala d'actes de la parròquia Sant Josep, representacions de L'hostalera amb el Grup escènic Nostra Llar. Les entrades es poden comprar en aquest enllaç.
Diumenge 22 de març
El diumenge 22 de març, al carrer de Sant Josep, mercat artesà i de comerç, de 10 del matí a 2 del migdia. A la plaça de Mossèn Vidal, a partir de les 9 del matí, tradicional botifarrada i pa torrat; d'11 a 2/4 d'1 del migdia, escacs a l'aire lliure; de 3/4 de 12 a 2/1 d'1 del migdia, Movefance, posa't en marxa. De les 10 del matí a la 1 del migdia, al carrer de Sant Josep, l'equip Dynamics de la UPC Manresa exposarà la feina que han dut a terme els estudiants en el desenvolupament i la construcció d'un monoplaça de competició.
A les 9 del matí, plantada de gegants al carrer de Sant Josep; a 2/4 de 12 del migdia, cercavila pels carrers del barri, i a 3/4 d'1 del migdia, entrada a la plaça de Mossèn Vidal i mostra de balls.
Trobada de motos, i havaneres
El programa d'actes es reprendrà el diumenge 29 de març amb la 21a Trobada de Motos Poble Nou de Manresa. A les 9 del matí, concentració i esmorzar al carrer de Sant Josep i a la plaça de Mossèn Vidal. A 1/4 de 12, inici de la ruta pel Bages, amb arribada a la 1 del migdia l'avinguda de l'Abat Oliba, on es farà una concentració.
Finalment, el divendres 19 de juny, a 2/4 de 9 del vespre, al parc de la Font del Gat, cantada d'havaneres amb el grup Mar i Vent, amb rom cremat per als assistents a la trobada, que es recupera.
