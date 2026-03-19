Una jornada a Manresa explorarà el potencial de la IA en l'àmbit de l'arquitectura
La sessió organitzada pel COAC tindrà lloc el divendres 27 de març al Museu del Barroc de Catalunya
Mostrarà com pot contribuir la intel·ligència artificial a optimitzar processos reals dins dels despatxos d’arquitectura a través d’exemples concrets
Regió7
La Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) organitza el divendres 27 de març la jornada amb l'enunciat Arquitectura amb IA: l’assistent professional, una sessió pensada per mostrar, a través d’exemples concrets, com la intel·ligència artificial pot contribuir a optimitzar processos reals dins dels despatxos d’arquitectura.
La jornada reunirà professionals de referència en l’àmbit de la tecnologia, les dades i la visualització arquitectònica. Hi participarà Tetiana Klymchuk, cofundadora de Somia, doctora en Matemàtiques -i en Física i Matemàtica Aplicada- i professora de Data Science a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), que oferirà una ponència centrada en l’aplicació de la IA en els processos professionals i en els assistents digitals.
També hi intervindrà Quim Civit, arquitecte, màster en visualització arquitectònica per la FX Barcelona Film School i cofundador i CEO de Rendair.AI, que aprofundirà en l’ús de la intel·ligència artificial en la visualització arquitectònica.
Presentació de l'assistent IA del COAC
La sessió inclourà la presentació de l’assistent IA del COAC, a càrrec dels arquitectes Carles Pastor, Jordi Tomasa i Sergi Huerta, vinculat al projecte d’assistència per a memòries i a l’àmbit professional del col·legi. L’eina està orientada a facilitar la feina quotidiana dels professionals, especialment en tasques com la documentació, la redacció de memòries i el suport en processos de treball.
El programa s’iniciarà a les 10 del matí amb l’obertura i la benvinguda institucional, i es desenvoluparà al llarg del matí a la sala d’activitats del Museu del Barroc de Catalunya (plaça de Sant Ignasi, 14, de Manresa). És una activitat gratuïta, dirigida als col·legiats i col·legiades i es demana inscripció prèvia obligatòria en aquesta web.
