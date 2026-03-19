L'alcalde de Manresa expulsa del ple la regidora de Vox pel seu "discurs d'odi"
Marc Aloy primer talla el micròfon a Immaculada Cervilla, atura el ple i crida la Policia Local
Situació inèdita la viscuda al ple de l'Ajuntament de Manresa. L'alcalde de Manresa ha expulsat del ple la regidora de Vox pel seu "discurs d'odi". Marc Aloy primer ha tallat el micròfon a Immaculada Cervilla, tot seguit ha aturat el ple i ha cridat la Policia Local.
Cervilla ha abandonat el saló de sessions mostrant indignació i envoltada de retrets d'altres regidors pel seu comportament.
L'actuació de l'alcalde ha tingut lloc després de reiterats avisos a la regidora de Vox, que ha ignorat reiteradament. Es debatia una moció per potenciar la protecció a la infància quan la regidora de Vox ha aprofitat per carregar contra la immigració i assenyalar els menors no acompanyats com a responsables de generar inseguretat.
