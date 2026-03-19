L'empresa que ha de posar l'ascensor on viu un manresà amb tetraplegia mirarà alternatives perquè pugui sortir de casa mentrestant
Bartolomé Martín va denunciar a través d'aquest diari la lentitud de les obres, tenint en compte que en depèn totalment per poder guanyar una mica d'autonomia
Des del 2022 ha d'anar amb cadira de rodes, viu en una primera planta i no pot sortir al carrer sense ajuda
Bartolomé Martín és un manresà que va quedar tetraplègic el 2022 i que, com que des d'aleshores s'ha de moure amb cadira de rodes, viu pendent que al bloc de pisos on resideix, al carrer de la Maternitat d'Elna de Manresa, posin l'ascensor que la comunitat de veïns va acordar tirar endavant el 2023. Fins que no quedi enllestida aquesta instal·lació no pot sortir de casa si no és que algú el baixi al carrer, la qual cosa limita extremadament les seves opcions. Martín va denunciar a través de Regió7 la lentitud amb què s'estan portant a terme les obres.
Regió7 ha demanat explicacions a l'empresa responsable de la instal·lació de l'ascensor, Acresa Cardellach, que ha admès "errors" a l'hora de comunicar l'evolució de les obres a la comunitat de veïns i s'ha compromès a buscar si hi ha la possibilitat d'oferir a Martín, que viu a la primera planta, alguna alternativa provisional per poder sortir de casa mentre no queda enllestit l'elevador. També han manifestat la intenció de celebrar una reunió amb els propietaris de l'immoble per informar-los de l'estat actual de les obres.
Tot a mida expressament
La previsió que donen és que a final d'aquest mes de març s'instal·li l'estructura on anirà l'ascensor. Fan notar que es tracta d'una infraestructura que ha d'anar en un forat de l'escala molt petit i que, per tant, s'ha de fer tot a mida expressament, amb la qual cosa, remarquen, cada vegada que hi ha hagut algun problema s'han hagut de reajustar les mides des de zero, operació que requereix el seu temps". A banda de les canonades d'uralita que van trobar a l'inici, un material de construcció prohibit fa dècades perquè, quan es trenca, allibera unes fibres tòxiques que poden ser molt perjudicials per a la salut i que cal que retiri una empresa especialitzada, no han concretat cap més entrebanc. Sí que han insistit que, com que l'espai on anirà no és estàndard, no han pogut accelerar-ho agafant una infraestructura d'un altre lloc on no hi hagi el cas d'una persona que en depengui tant com Martín.
Les fonts de l'empresa expliquen que el desembre del 2024 es va firmar el contracte amb la comunitat de veïns per tirar endavant l'obra i que la llicència es va obtenir el setembre de l'any a sobre. L'octubre de l'any passat, segons un cartell penjat al vestíbul de l'escala de la finca, van deixar el forat a punt i van posar un tram d'escala provisional perquè en van haver de tirar un tros a terra. Martín va lamentar que, des d'aleshores, no s'havia fet res més.
L'assessoria i gestoria de Manresa Bastardes Catalan, que porta la gestió de la finca, coincideix amb l'empresa de les obres que hi ha hagut imponderables que han alentit l'actuació i defensa que, per part seva, està fent tota la feina que és a les seves mans "correctament".
