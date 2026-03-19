Les molèsties per infants jugant a pilota al carrer van generar sis queixes el 2025 a Manresa
El projecte Enllaç per a la convivència i la cohesió social ha penjat cartells amb recomanacions i per resoldre les situacions denunciades per alguns veïns
Manresa disposa d’un servei anomenat Enllaç que gestiona les queixes que poden repercutir en la convivència i en la cohesió social. L’any passat, segons informació de l’Ajuntament, aquest servei va gestionar sis queixes relacionades amb molèsties provocades per grups d’infants que jugaven a pilota al carrer. Enguany, de moment, ha rebut una queixa pel mateix tema. Fruit d’això, el Servei Municipal de Mediació i Treball Comunitari Enllaç va penjar uns fulls informatius en els punts on es concentra més la problemàtica.
Hi explica que «darrerament, l’Ajuntament de Manresa ha rebut diferents queixes relacionades amb canalla que juga a la via pública amb pilotes de cuir que impacten en les façanes de les finques del carrer de Santa Llúcia, carrer de Montserrat i barri de les Escodines». Una situació, fa notar, que «també provoca malestar a persones que circulen per la via pública».
Per «afavorir la convivència» hi fa constar un seguit de recomanacions i advertiments adreçats al «veïnat de la zona en general». Indica que «cal afavorir una bona convivència al nostre barri, tenint cura dels sorolls als espais de la via pública, per no molestar el veïnat, respectant l’horari de descans nocturn, especialment entre les 22 h i les 8 h del matí». Recorda que aquesta normativa la recull l’Ordenança de Civisme i Convivència i que «contempla sancions davant d’aquest tipus de comportaments». També demana «evitar jugar amb pilotes de cuir al carrer, ja que provoquen cops i sorolls en les parets dels habitatges veïns i poden molestar al veïnat i als vianants». Avisa que «en el cas que es jugui al carrer, els nens i nenes petits han d’estar supervisats per les persones adultes referents».
El cartell amb les recomanacions i advertiments s’acompanya per un altre on diu, amb lletres grans: «Respecteu el descans i benestar del veïnat», seguit de tres peticions: «Si jugueu a pilota, aneu amb cura: no la tireu a les parets i mireu de controlar el soroll. Us recordem que hem d’evitar llençar menjar i altres restes a terra. Pel bé de tots, mantinguem la plaça i els carrers nets. La plaça és un espai de convivència, ideal per al lleure i el joc, però cal respectar el descans del veïnat».
L’Ordenança de Civisme i Convivència diu que «es prohibeix pertorbar el descans i la tranquil·litat dels veïns i vianants mitjançant: la producció de sorolls a la via pública per part d’una o diverses persones que pertorbin la tranquil·litat dels veïns, en especial durant l’horari nocturn, entre les 22 hores i les 8 hores de dilluns a dijous i entre les 24 hores i les 8 hores de divendres a diumenge, els dies festius i les vigílies de festiu».
