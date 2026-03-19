Manresa coneix la figura de Sant Joan de Déu, el fundador de l’orde hospitalari

La Plana de l’Om projecta un documental sobre el religiós amb la participació del seu director, Óscar Parada.

Aspecte de l'Auditori de la Plana de l'Om on es va celebrar l'acte / CATPRESS

Posar en valor la vigència del missatge d’hospitalitat i dignitat del fundador de l’orde de Sant Joan de Déu. Amb aquest objectiu es va projectar a l’Auditori de la Plana de l’Om la pel·lícula ‘El menor dels germans’, que tracta la figura històrica de Sant Joan de Déu. L’acte el va organitzar la Fundació Germà Tomàs Canet, i va incloure una tertúlia amb el director del projecte, Óscar Parada.

L’acte va comptar amb el suport de l’Ajuntament de Manresa i va servir per commemorar el Dia de Sant Joan de Déu. Va reunir 120 persones per conèixer les implicacions històriques de l’obra del sant. Un llegat que continua inspirant l’acció social i sanitària de les entitats vinculades a l’orde hospitalari.

La iniciativa va incloure diverses intervencions institucionals. El primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí, va posar en relleu el context històric i va destacar la figura de Sant Ignasi de Loiola com a contemporani de Sant Joan de Déu, recordant la rica herència espiritual i humanista d’aquell període.

Per la seva banda, la directora de la Fundació Germà Tomàs Canet, Anna Prats, va subratllar la importància del sant per a la ciutat de Manresa, on la seva obra continua viva a través dels diferents serveis vinculats a la seva tasca assistencial i social.

Finalment, a la tertúlia d’Óscar Parada amb el públic es va comentar, en detall, aspectes històrics i humans del sant i del procés de creació del documental.

Durant l’acte es va subratllar que Sant Joan de Déu és considerat un pioner en l’atenció integral a les persones malaltes i vulnerables. El seu pensament humanista i la seva manera innovadora d’entendre l’assistència ha donat lloc, amb el pas dels segles, a una extensa xarxa d’institucions presents avui arreu del món.

Militar de professió, als 43 anys es va traslladar a Granada on va experimentar la seva conversió i va començar a tenir cura de malalts, pobres i necessitats, fins a arribar a fundar un hospital. La seva tasca es va fer famosa i el bisbe de la ciutat el va començar a dir Sant Joan de Déu.

La fundació i l'orde

La Fundació Germà Tomàs Canet és una entitat sense ànim de lucre nascuda l'any 1989 per iniciativa de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, que acompanya a persones que es troben en situació de vulnerabilitat o exclusió social. Amb més de dues mil persones ateses cada any, la Fundació té seus a les localitats de Sant Boi de Llobregat, Barcelona, Lleida i Manresa, on gestiona diferents programes i recursos al servei de les persones més vulnerables.

Per altra part, l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu és una institució sanitària i social sense ànim de lucre i de caràcter internacional amb la missió de tenir cura i acompanyar col·lectius que travessen situacions de vulnerabilitat, situant-los en el centre, vetllant per la seva dignitat i atenent la dimensió física, psicològica, social i espiritual de les persones.

