Manresa es conjura per lluitar contra els maltractaments a infants

El ple aprova una moció per millorar els circuits de detecció precoç i crear una taula de treball amb entitats

El Dia Internacional contra el Maltractament Infantil serà el 25 d'abril / Arxiu/EP

Francesc Galindo

Manresa

Acord polític a Manresa per millorar els circuits de detecció precoç dels maltractaments a infants i per enfortir les polítiques de prevenció comunitària "assegurant que la protecció de la infància sigui un eix transversal en totes les àrees municipals".

El ple municipal ha aprovat una moció que inclou Il·luminar la façana de l’Ajuntament de Manresa de blau la nit del 25 d’abril, com a símbol visual d’aquest compromís, impulsar accions de comunicació que promoguin la cultura del bon tracte, fent valdre els canals de suport i denúncia existents a la ciutat, "amb l’objectiu d’implicar tota la ciutadania de Manresa en la protecció activa dels drets de la infància i l’adolescència".

També es crearà una taula municipal amb les entitats per a vetllar per a la protecció integral de la infància i l’adolescència i es posarà en valor la tasca de les entitats i dels serveis tècnics municipals, com a eina fonamental per garantir que cap infant del municipi se senti sol davant una situació de risc i violència.

El centre d’atenció a infants i adolescents víctimes de violència sexual de Manresa, integrat a la xarxa Barnahus de la Generalitat de Catalunya, va atendre 193 casos al llarg del 2025, mentre que les instal·lacions de la Seu d’Urgell van registrar 66. Aquestes dades formen part del balanç del segon any d’implantació del model Barnahus a Catalunya, una iniciativa destinada a detectar i abordar la violència sexual en la infància que ja obté molt bons resultats en altres països europeus.

