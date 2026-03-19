Manresa s'estrena com a seu d'un congrés amb la flor i nata de la recerca en teoria de grups
La 19a edició del Barcelona Weekend in Group Theory tindrà lloc aquest divendres i dissabte a l'EPSEM-UPC, coorganitzada per Enric Ventura, professor del Departament de Matemàtiques de la universitat
El Barcelona Weekend in Group Theory és un congrés en format reduït que organitza anualment el grup de recerca en teoria de grups de Barcelona. L'activitat, que va entrar en funcionament el 2006 i que enguany celebra la 19a edició, tindrà lloc aquest divendres 20 i dissabte 21 de març. Mentre que, fins ara, s'ha fet a la UAB o a Barcelona, en aquesta ocasió els seus impulsors han aconseguit portar-la a Manresa. Tindrà lloc a l'aula màster de l'EPSEM-UPC Manresa. La intenció és que la capital del Bages esdevingui la seu habitual d'aquesta trobada anual amb la flor i nata de la recerca en teoria de grups.
Al capdavant
Un dels fundadors de la trobada al costat de Pep Burillo és Enric Ventura, professor del Departament de Matemàtiques de l'EPSEM-UPC, que actualment la lidera juntament amb Jordi Delgado, exestudiant seu a Manresa, on també és professor de l'EPSEM.
Ventura és llicenciat en Ciències -secció Matemàtiques- per la UAB; màster en Matemàtiques per la Facultat de Ciències de la UAB, i doctor en Matemàtiques per la UAB. Entre altres càrrecs, ostenta el de coordinador del Programa de Doctorat de Matemàtica Aplicada de la UPC i vocal del Comitè Científic de la Societat Catalana de Matemàtiques.
El Barcelona Weekend in Group Theory es caracteritza per tenir una organització volgudament lleugera i el més simple possible. És obert a tothom, té un programa tancat decidit pels organitzadors i no calen ni inscripcions ni pagament per assistir-hi: els participants gestionen i paguen ells mateixos les despeses, excepte les dels convidats, que van a càrrec del grup organitzador.
Els ponents d'enguany
Els ponents confirmats en la present edició són Macarena Arenas (Universitat de Cambridge), Corentin Bodart (Universitat d'Oxford), Nicolás Matte Bon (Universitat Claude Bernard Lyon 1), Oorna Mitra (Institut Indi d'Educació i Investigació Científica), Luis Paris (Universitat de Bourgogne) i Asif Shaikh (R. A. Podar College of Commerce and Economics).
Les edicions celebrades fins ara del Barcelona Weekend in Group Theory han contribuït molt significativament a la consolidació de Catalunya com un punt important en el mapa internacional de la recerca en teoria de grups, la qual cosa ha servit, alhora, per donar a la comunitat local una creixent visibilitat i rellevància pel que fa als resultats de la seva recerca.
