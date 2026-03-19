Manresa tindrà un passatge dedicat a la primera dona directora de cinema, Alice Guy
Forma part de l’ofensiva de l’Ajuntament per posar noms propis femenins a espais públics de la ciutat
El ple de l’Ajuntament de Manresa ha donat compte de set resolucions d’alcaldia per posar noms de dona a espais públics de la ciutat.
En tots els casos es posa en marxa el procediment que, un cop culminat i aprovat pel consistori, incorporarà al nomenclàtor de la ciutat els noms d’Alice Guy, Rosalind Franklin, Hedy Lamarr, Mary Anning, Ignàsia Salvans Casas, Montserrat Bobé i Marsal i Cecilia Payne. L'Ajuntament emmarca l'acció en "una aposta ferma per la reparació simbòlica", donat que la majoria de noms del nomenclàtor són masculins.
Cas a Cas
- Es donarà el nom de Passatge d’Alice Guy al vial entre carrer del Bruc, carrer de la Renaixença i carrer Canonge Muntanyà, conegut popularment com a Passatge Renaixença.
- La rotonda que es troba al costat de l’escola Les Bases, al final de l’Avinguda Universitària es dirà Rosalind Franklin.
- Resolució de l’alcalde sobre incoar l’expedient per donar el nom de Parc Hedy Lamarr a l’espai públic d’interior d’illa entre el Carrer del Cós i la Carretera de Cardona.
- Es dirà Mary Anning a la plaça que hi ha al carrer Sèquia, al final del carrer de Sant Ramon.
- Es donarà el nom de Plaça d’Ignàsia Salvans Casas a l’espai públic d’interior d’illa entre el Carrer Sant Llàtzer i el Carrer Maria Aurèlia Capmany.
- Es batejarà Plaça de Montserrat Bobé i Marsal a l’espai públic d’interior d’illa entre el Carrer Sant Magí i el Carrer d’Oms i de Prat.
- Es donarà el nom de Passatge la Cecilia Payne a l’actual passatge de Bernat Oller.
La Comissió de Treball del Nomenclàtor va proposar als alumnes de 5è de primària fer un treball de recerca de diverses biografies de dones científiques i que, a través d’un procés participatiu, seleccionessin alguns dels seus noms per posar a diferents carrers de la ciutat.
Els centres que han participat en el procés són les escoles Bages, FEDAC Manresa, l’Espill, Les Bases, La Renaixença, Valldaura i La Flama.
Han treballat la biografia de 10 dones científiques amb l’objectiu de presentar-les al Ple municipal per tal que s’incloguin en el Nomenclàtor de Manresa.
El procés ha acabat amb una exposició pública a l’Espai Plana de l’Om, del 27 de maig al 15 de juny de 2025, amb el títol “Dones científiques als carrers de Manresa”, que recull la feina realitzada. A partir de l’exposició s’ha fet una votació oberta a la plataforma Manresa Decidim fins al 15 de juny de 2025.
Un total de 376 persones van participar en la votació, i els resultats van ser:
- 1. Alice Guy (1863-1968) – pionera del cinema i creadora d’efectes especials (227 vots)
- 2. Cecilia Payne (1900-1979) – astrònoma que va descobrir la composició del Sol (52 vots)
- 3. Rosalind Franklin (1920-1958) – química, precursora en l'estudi de l’ADN amb raigs X (25 vots)
- 4. Hedy Lamarr (1914-2000) – inventora, precursora del Wifi i el Bluetooth (20 vots)
- 5. Mary Anning (1799-1847) – paleontòloga pionera (15 vots)
- 6. Ignàsia Salvans Casas (1904-1970) – metgessa manresana (14 vots)
- 7. Montserrat Bobé i Marsal (1879-1930) – metgessa manresana (10 vots)
- 8. María Teresa Toral Peñaranda (1911-1994) – química, farmacèutica i artista gravadora (9 vots)
- 9. Caroline Herschel (1750-1848) – astrònoma (3 vots)
- 10. Maria Winkelmann (1670-1720) – astrònoma (1 vot)
Aquests noms han estat valorats per la Comissió de Treball de Nomenclàtor, en les seves sessions de 26 de febrer de 2025 i 3 de febrer de 2026, on es va decidir escollir els set primers, adjudicar-los un vial o espai públic de la ciutat i portar-los al Ple de la corporació per a la seva aprovació.
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- Sis anys sense poder recuperar el seu pis: “La inquilina em deu més de 50.000 euros de lloguer”
- Vaga de mestres a la Catalunya central, en directe
- Una jove del Bages, clau en el Lux Tour de Rosalía
- La protesta de docents atura el centre de Manresa: 'És vergonyós que un mosso en pràctiques cobri més
- S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món