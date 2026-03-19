Millores evidents i problemes no resolts en les obres a l’Estació d’Autobusos de Manresa
Les portes corredisses i els nous bancs són els canvis més destacats, per ara, en les instal·lacions, on les noves xarxes anticoloms no han evitat que algun exemplar entri a les marquesines i hi quedi atrapat
L’atrotinada Estació d’Autobusos de Manresa ha fet passes endavant evidents per millorar, però encara queda feina per fer. Un dels canvis més destacats són les portes corredisses exteriors d’accés a l’equipament, que han substituït les incòmodes portes batents que hi havia. També destaca el nou mobiliari a l’andana on els usuaris esperen l’arribada dels busos. Els bancs metàl·lics que hi havia han donat pas a uns de fusta amb llistons i, també, a uns de més alts per poder-s’hi repenjar estant dempeus (suports isquiàtics). Un tros dels pilars repartits per l’estació s’ha pintat d’un color ataronjat.
Actualment, les obres es concentren en els lavabos per a homes, que queden a una banda del passadís central. Pel que fa als de dones, que són just a l’altra banda, tot i que encara no s’hi fa res, estan tancats. A la part de fora de l’estació pel cantó on hi ha les andanes, aquesta setmana hi han posat uns vàters provisionals portàtils. Els operaris també treballaven en la coberta més propera a les oficines.
El tema dels coloms
Un tema que ha portat molta cua pel que fa a les millores té a veure amb els coloms que es posen sota les marquesines i que ho deixen tot empastifat d’excrements. A la part on han posat les noves xarxes no se n’hi veuen, llevat d’un que hi ha pogut entrar per algun lloc i que hi ha quedat atrapat. Un operari explicava dimarts a Regió7 que les xarxes tenen per objectiu que no s’hi puguin colar els coloms, però que, en el cas que n’hi entri algun, han posat una sortida d’emergència en un parell de punts, una mena de dispositiu rodó de plàstic per on, en teoria, poden sortir, però no entrar. De moment, el que hi ha quedat atrapat no semblava que ho volgués fer servir. D’altra banda, també lligat amb el problema dels coloms, com que no s’han posat xarxes sota totes les marquesines, en el cas de la més llarga, on hi ha les andanes, es veien excrements a terra, just al costat d’una taula del bar que hi ha a l’estació, atès que els coloms es poden posar a sota de la marquesina, llevat de les lluminàries, que tenen punxes per impedir-los que s’hi quedin.
Les obres també inclouen substituir els panells informatius i instal·lar nova senyalització informativa i viària. Quan hi va anar aquest diari encara hi havia els panells vells, que no funcionaven.
Altres millores previstes suposen canviar els passamans i papereres; la incorporació de sistemes de recàrrega; la revisió del sistema elèctric i de climatització; la neteja de paviment d’andanes, i millores a l’accessibilitat de l’estació.
Les actuacions que ja s’han fet, a banda de les esmentades, són la reparació de la calçada a la banda més propera del carrer de la Maternitat d’Elna (val a dir que tot el tram que travessa l’estació entre l’estació d’autobusos i la dels FGC, també s’anomena Maternitat d’Elna) i la substitució d’aparcaments de bicicletes i de patinets. Arribant per la carretera de Santpedor, s’han posat dues estacions per poder deixar les bicicletes a la vorera de l’edifici de la Nova Alcoholera, amb cabuda per a una dotzena de bicicletes.
400.000 euros
A l’Estació d’Autobusos de Manresa hi fan parada expedicions d’una trentena de línies regulars interurbanes, que connecten la capital del Bages amb altres poblacions de les comarques centrals i amb Barcelona. Amb una inversió de 400.000 euros, les intervencions que s’hi duen a terme van començar l’octubre passat. Aleshores, la previsió que va donar la Generalitat era que aquesta actuació, juntament amb les previstes a l’estació de Navàs i a la de Vic s’allarguessin sis mesos en total, de manera que el mes vinent haurien de quedar totes acabades. En total, suposen una inversió d’1 milió d’euros. Se suposa que a Manresa havien d’acabar el febrer.
