Un nou plànol recull tots els busos exprés, com les línies que passen per Manresa, Igualada, Esparreguera i Monistrol

El plànol de l'ATM integra les 43 línies de busos exprés que enllacen els principals municipis de la Regió Ampliada de Barcelona, un mode de transport que ha crescut de manera notable en els darrers anys

S'ha fet un model sinòptic en versió PDF i una versió web interactiva

El plànol sencer amb les diferents línies de bus / ATM

Gemma Camps/Regió7

Manresa

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha dissenyat el primer plànol de la xarxa de busos exprés integrada, entre els quals hi ha les línies que donen servei Manresa (e22), a Igualada (e5 i e25), a Esparreguera (e24) i a Monistrol de Montserrat (e23). El nou plànol incorpora les actuals 43 línies que enllacen els municipis de la Regió Ampliada de Barcelona i connecten amb les estacions ferroviàries de Metro, Rodalies, FGC i TRAM

Aquests busos exprés, que han experimentat un creixement important en els darrers anys, corresponen a les 30 línies Exprés.cat de la Generalitat, les 10 línies de Bus Metropolità Exprés de l’AMB i les 3 XPRESSBus de TMB.

L'ATM és un consorci format per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB),

Un plànol accessible

El nou plànol sinòptic de bus exprés de l’ATM està concebut de forma esquemàtica sobre la mateixa base de les set corones tarifàries treballada per al redisseny del plànol de la xarxa ferroviària dut a terme el 2024. Així mateix, segueix els criteris específics d’accessibilitat, usabilitat i simplicitat per facilitar-ne una lectura clara i senzilla.

El disseny pren novament elements de la cartografia real com a punts de referència per afavorir l’orientació de les persones usuàries aprofitant, per exemple, la incorporació dels límits marítims i fluvials de referència i el seguiment fidel dels principals corredors viaris per on circulen els autobusos. 

Colors diferents i estacions terminals

Els diferents serveis de bus, representats amb colors diferents depenent de la xarxa a la qual corresponguin, mostren les estacions terminals (inici i fi de línia) de forma notòria seguint el mateix criteri que el plànol ferroviari, juntament amb el nom del municipi al qual pertany la parada terminal. 

En el plànol es destaca també una de les principals àrees d’intercanvi al centre de Barcelona, una àmplia zona emmarcada que agrupa les places Universitat, Catalunya i Urquinaona i que connecta múltiples terminals de bus amb serveis de FGC, Metro, Rodalies i altres línies de bus urbà

La versió web interactiva compta amb un cercador de línies / ATM

Versió web interactiva

La versió web interactiva del plànol compta amb un cercador de línies, a través del qual es poden consultar totes les parades en els dos sentits del trajecte i les correspondències amb altres transports integrats. Es pot consultar la direcció d’una línia, capgirant-ne l’origen-destí, per tal d’accedir a una informació acurada.

En el cas que s’esdevinguin ampliacions de la xarxa o canvis importants en la seva configuració, el plànol s’actualitzarà degudament per tal de mantenir sempre la informació el més actualitzada possible en coordinació amb el Centre de Gestió i Informació de la Mobilitat (CGIM).

L’ATM preveu que, en una segona fase, aquests plànols s’instal·lin a les principals estacions d’autobús i que es puguin consultar a totes les parades a través d’un codi QR.

