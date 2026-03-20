La Catalunya central aporta a Barcelona cinc busos plens de docents amb un missatge: "L'educació pública, en perill"
Prop de 300 professors i mestres, més els que s'hi han desplaçat amb altres mitjans, participen en la manifestació unitària d'aquest divendres fins al Parlament
La Catalunya central ha aportat aquest divendres prop de 300 docents repartits en cinc autobusos a la manifestació unitària que se celebra a Barcelona dins de la cinquena i darrera jornada de la vaga d'educació. A banda, també n'hi han anat amb altres mitjans de transport amb una quantitat difícil de concretar. Fonts del sindicat Ustec parlaven de prop d'un miler de persones entre tots.
Tres busos hi han dut gent de Manresa i del Solsonès; un altre, de Berga, i el cinquè, de Vic. Han sortit de l'avinguda de les Bases de Manresa per anar fins a la plaça de Francesc Macià de Barcelona i, des d'allà, ja a peu, fins a la plaça de Tetuan, on a les 12 començava la manifestació conjunta de totes les columnes arribades d'arreu del país. L'objectiu: el Parlament de Catalunya.
Mestres i professors de les nostres comarques, que han trigat a arribar al centre de Barcelona pel caos viari generat per la jornada reivindicativa, porten una pancarta amb el lema: "L'educació pública, en perill".
Accions des de primera hora
A primera hora d'aquest divendres, els Mossos d'Esquadra han tallat el trànsit a tota la ronda de la ciutat des de l'enllaç amb la C-55, davant de la fàbrica d'Ausa, i fins a Sant Joan de Vilatorrada, a la sortida del Suanya i el nou polígon del Pont Nou. Els docents han arribat fins a la C-25 i l'han tallat en ambdós sentits. L'acció ha inclòs la crema de pneumàtics al mig de l'eix Transversal i una pintada sobre l'asfalt que defensa "Educació en lluita". La norantena de docents han ocupat els dos sentits de la marxa.
Al centre de la ciutat, també hi ha hagut problemes per circular, amb col·lapse a la plaça de la Creu, a les Bases de Manresa i a la plaça de Prat de la Riba. Unes 90 persones han tallat la circulació a l'avinguda de les Bases i han iniciat una marxa en direcció la FUB.
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- Una policia fora de servei salva la vida a un turista coreà que va patir una aturada cardiorespiratòria a Montserrat
- L'alcalde de Manresa expulsa del ple la regidora de Vox pel seu 'discurs d'odi
- «El cost personal que vaig haver de pagar va ser alt»
- El Barça goleja per entrar als quarts de la Champions però pateix per Joan García (7-2)
- Una persona acampa tota la nit davant l’Ajuntament de Manresa després de ser expulsada de l’hostal on vivia
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- Sis anys sense poder recuperar el seu pis: “La inquilina em deu més de 50.000 euros de lloguer”