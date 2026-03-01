El Col·legi Ave Maria dedica una setmana cultural a Antoni Gaudí
L'alumnat va visitar indrets emblemàtics com la Sagrada Família o La Pedrera i va experimentar amb la tècnica del trencadís
Regió7
Manresa
L'escola Ave Maria de Manresa va celebrar la setmana passada una setmana cultural dedicada a Antoni Gaudí. Durant quatre dies l'alumnat del centre va participar en diverses activitats artístiques per commemorar el centenari de la mort de l’arquitecte.
L’alumnat de cicle superior i ESO va visitar la Sagrada Família, mentre que el de cicle mitjà va fer una sortida a La Pedrera, i els més petits van anar a la colònia Güell.
Durant la resta de dies van conèixer la figura de Gaudí, les seves obres més conegudes, van experimentar amb la llum i els vitralls i van crear formes diverses amb la tècnica del trencadís.
