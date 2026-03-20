Com es crea un joc de taula, jocs ambientats al Japó i una terrassa exterior: novetats del Tast de Jocs a Manresa
L'activitat organitzada pel CAE i el Club de Joc tindrà lloc del 14 al 19 d’abril al Centre Cultural El Casino
La 16a edició amplia la programació amb nous espais, partides programades i activitats per a totes les edats
Regió7
El Tast de Jocs, un dels esdeveniments lúdics de referència de Manresa, celebrarà la 16a edició del 14 al 19 d’abril al Centre Cultural el Casino. Amb una proposta més extensa i diversa, el festival de jocs de taula consolida el format iniciat l’any passat: una programació de sis dies amb jocs de taula, espais participatius i activitats lúdiques per a infants, joves i adults.
Enguany, el Tast de Jocs incorpora sessions d’activitats programades, afegeix una Nit de Joc més (la de divendres) i proposa nous espais temàtics i tornejos amb autors de proximitat. L’esdeveniment, organitzat pel CAE i el Club del Joc, és gratuït i obert a tothom.
Entre les activitats destacades d’aquesta edició hi haurà partides avançades, partides de rol, rols ocults i un espai dedicat a descobrir el procés de creació de jocs de taula, amb la participació de Ferran Renalias, Eloi Pujadas i Eugeni Castaño. També s’organitzaran tornejos de jocs, com Strategeti, d’Ignasi Ferré i A Risk Cat, de Luci Morera i Joan Rosset.
Més de 700 jocs
Dins dels espais permanents, el públic trobarà una macroludoteca amb més de 700 jocs, així com jocs infantils, de construcció i sobredimensionats, a més de la gimcana lúdica, que permetrà participar en el sorteig de jocs de taula. A més, s’hi incorporaran nous espais temàtics, com una zona dedicada a jocs ambientats al Japó i una terrassa exterior per jugar a les tardes, amb jocs d’habilitat, amb l’objectiu d’oferir una experiència més completa i accessible per a tots els públics.
A més, els matins i a primera hora de la tarda, hi haurà formacions adreçades a alumnat de cicles formatius de l'àmbit educatiu i professionals de l'educació en el lleure. Les activitats es duran a terme dimarts i dimecres de 17.30 h a 20.30 h; dijous i divendres de 17.30 h a 24 h; dissabte de 10 h a 13.30 h i de 17 h a 24 h; i diumenge de 10 h a 13.30 h i de 17 h a 20.30 h.
Dels més petits als més experts
“Volem que tothom trobi el seu joc i la seva experiència al Tast de Jocs, des dels més petits fins als jugadors més experts”, explica Nasi Muncunill, director del CAE, que destaca el creixement del festival “en horaris, llocs i programació, per aconseguir nous públics i per esponjar espais en moments de màxima afluència”.
El Tast de Jocs és una activitat organitzada pel CAE i el Club del Joc, gratuïta i oberta a tothom. Les activitats programades (Blood on the Clocktower, partides avançades, partides de rol i tornejos) requereixen inscripció prèvia a través del web del CAE, on també es pot consultar tota la programació.
Com en altres edicions, com explica Eva Molina, tècnica de Formació del CAE, “el festival comptarà amb una quarantena de persones voluntàries, que rebran formació per dinamitzar les activitats i garantir-ne el bon funcionament, i a qui agraïm la seva implicació”.
Un esdeveniment consolidat
Per a la regidora d’Infància de l’Ajuntament de Manresa, Isabel Sánchez Pulido, el Tast de Jocs “s’ha convertit en un dels esdeveniments lúdics més destacats de Manresa i de la Catalunya Central, tant pels nombrosos participants cada any com per la implicació d’entitats, voluntariat i col·laboradors”. L’edició 2026 manté l’aposta per la cultura del joc com a eina educativa, social i comunitària, i consolida el festival com un punt de trobada per a famílies, entitats i creadors de jocs del territori.
Més informació i inscripcions a les partides programades en aquest enllaç.
El Tast de Jocs compta amb la col·laboració de:
Centre Cultural El Casino, la Fundació La Xarranca, l’Institut Guillem Catà, Ampans, Dual Collect, Ferran Renalias, Eloi Pujadas, Eugeni Castaño, Luci Morera i Joan Rosset i el suport lúdic de 2 de Piques, 2Tomatoes, Abacus, Asmodee, Czech Games Edition, Devir, Haba, Iello, Leder Games, Looping Games, Maldito Games, Old Teddys, Tranjis Games, Zacatrus i Zombi Paella. El Tast de Jocs rep el suport de l’Ajuntament de Manresa i el Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya
