Desarticulen dues organitzacions criminals dedicades a l’explotació sexual de dones que tenien un peu a Manresa
Un operatiu conjunt de les policies nacional espanyola i francesa acaba amb l'alliberament de 60 dones i la detenció de 22 persones
Agents de la Policia Nacional espanyola i de la Policia Nacional de França han desarticulat dues organitzacions criminals d’origen xinès dedicades, presumptament, al tràfic d’éssers humans i a l’explotació sexual de dones a Espanya i França. Per aconseguir-ho s'han efectuat 76 registres en immobles dels dos països, un dels quals a Manresa.
Les víctimes, també de nacionalitat xinesa, eren allotjades en pisos turístics d’estada curta, on eren obligades a prostituir-se les 24 hores del dia, privades de llibertat i sotmeses a vigilància constant. Els dispositius policials han aconseguit l’alliberament de 60 víctimes i la detenció de 22 persones, dues de les quals a Barcelona. A més, en els 76 registres com el de Manresa fets a l'Estat i a França s’han intervingut, entre altres objectes, 266.700 euros en efectiu, diverses substàncies estupefaents, més de 100 dispositius electrònics i una pistola d’aire comprimit.
La desarticulació de les dues organitzacions criminals s’ha aconseguit gràcies a dues operacions policials desenvolupades sota una estreta cooperació entre la Policia Nacional i la Policia Nacional de França, que també ha comptat amb la col·laboració dels oficials d’enllaç d’ambdós cossos als dos països i de la Gendarmeria francesa.
Estructura i modus operandi coincidents
Les investigacions, ambdues iniciades el gener de 2024, van permetre als agents constatar l’existència d’aquestes xarxes delictives d’origen xinès especialitzades en el tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual, la prostitució coactiva, l’afavoriment de la immigració irregular i el blanqueig de capitals, entre altres activitats il·lícites.
Ambdós entramats compartien importants similituds pel que fa a l’estructura i al modus operandi, en estar establerts a Espanya i a França, amb membres perfectament coordinats en ambdós territoris, i amb una estructura altament jerarquitzada en què cada integrant exercia funcions específiques.
Explotació continuada i condicions d’extrema vulnerabilitat
Les dues xarxes criminals obligaven de manera coactiva i violenta dones d’origen xinès a exercir la prostitució les 24 hores del dia, sota vigilància constant, privades de llibertat i sotmeses a manipulació física i psicològica. Les víctimes residien i atenien els clients en pisos turístics d’estada curta o de lloguer temporal ubicats tant a Espanya com a França, rotant periòdicament entre diferents immobles per dificultar la tasca policial.
Per a la captació de clients, les organitzacions publicaven nombrosos anuncis de prostitució a Internet i, per a la seva gestió, havien implantat centres de trucades (“call center”) des d’on es coordinaven les cites, els desplaçaments i les reserves d’allotjaments.
Dues operacions coordinades
La desarticulació de la primera organització es va dur a terme a partir d’un operatiu simultani desenvolupat als dos països amb 31 registres a França i vuit a Espanya, tots ells a la província de Barcelona. Com a resultat, es va aconseguir l’alliberament de 36 dones, quatre d’elles a Catalunya, i la detenció de 10 persones, dues d’aquestes a la província de Barcelona.
Per al desmantellament de la segona organització criminal, les autoritats espanyoles i franceses van desplegar un nou dispositiu policial simultani als dos països, practicant 37 registres domiciliaris, dos dels quals a Espanya. Aquesta actuació va permetre l’alliberament de 24 víctimes i la detenció de 12 persones en territori francès.
Lluita contra les xarxes criminals xineses
La lluita contra aquest tipus de xarxes criminals suposa un repte majúscul per a les autoritats espanyoles i europees. L’hermetisme d’aquestes organitzacions, les seves estructures jeràrquiques rígides i l’obediència fèrria als seus líders dificulten considerablement les investigacions dirigides a la seva localització i desarticulació. Tot i això, en els darrers tres anys, la Policia Nacional ha desenvolupat deu operacions contra entramats criminals d’aquestes característiques que operaven a Espanya i a altres països europeus, aconseguint la detenció de 176 implicats i l’alliberament de 169 víctimes.
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- Una policia fora de servei salva la vida a un turista coreà que va patir una aturada cardiorespiratòria a Montserrat
- L'alcalde de Manresa expulsa del ple la regidora de Vox pel seu 'discurs d'odi
- «El cost personal que vaig haver de pagar va ser alt»
- El Barça goleja per entrar als quarts de la Champions però pateix per Joan García (7-2)
- Una persona acampa tota la nit davant l’Ajuntament de Manresa després de ser expulsada de l’hostal on vivia
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- Sis anys sense poder recuperar el seu pis: “La inquilina em deu més de 50.000 euros de lloguer”