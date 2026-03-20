La Fàbrica Nova de Manresa s’emmiralla en una germana gran que ha crescut a Itàlia
El Parc d’Innovació de la ciutat de Reggio Emilia ha transformat un complex industrial abandonat, com la nau manresana, en un centre de coneixement
L’alcalde, Marc Aloy, coneix bé la iniciativa
La Fàbrica Nova de Manresa té una germana gran a Itàlia. Per dimensió i veterania. Es tracta del Parco d’Innovazione Reggiane, el Parc d’Innovació de la ciutat de Reggio Emilia. Reuneix centres universitaris i de recerca, empreses i administració pública en el que havia estat un gran complex industrial de principis del segle XX que s’ha anat transformant amb l’objectiu de promoure el desenvolupament sobre la base de l’economia del coneixement.
Actualment, ja acull un ecosistema científic, tecnològic i també humanístic amb universitats, laboratoris, centres d’investigació i empreses tecnològiques. És l’aspiració de la Fàbrica Nova, destinada a convertir-se en un pol de coneixement a iniciativa de l’Ajuntament de Manresa i la Universitat Politècnica de Catalunya.
Trets en comú
El principal tret en comú entre el Parco d’Innovazione i el projecte de la Fàbrica Nova és que parteixen de la reconversió d’un complex industrial que es va posar en marxa a principis del segle XX i que va acabar tancant i abandonat. Tant en un cas com en l’altre formen part de la memòria, la identitat i el patrimoni de la ciutat. Reggió Emilia té 170.000 habitants.
La història del complex industrial italià té certs paral·lelismes amb el de la Fàbrica Nova. L’Officine Meccaniche Reggiane sobre la qual s’està bastint el Parc d’Innovació de Reggio Emilia es va fundar el 1904 per construir vagons de tren i projectils d’artilleria. Cap als anys vint va derivar cap al món de l’aeronàutica. Va arribar a fabricar avions de combat. El 1942 tenia 12.000 treballadors i era la quarta fàbrica més important d’Itàlia després de Fiat, Ansaldo i Breda. Un cop va acabar la Segona Guerra Mundial la producció es va diversificar amb indústries d’alimentació o de grues portuàries. Va tancar el 2008.
En el cas de la Fàbrica Nova de Manresa es dedicava al tèxtil, va tenir gairebé 3.000 treballadors, i va tancar el 1989.
Al centre històric
El complex industrial de Reggio Emilia és a prop de l’estació de tren i del centre històric de la ciutat. Té sis grans naus industrials que ocupen una superfície de poc més de 100.000 metres quadrats amb 40.000 de zona verda pública. Gegant en comparació a l’actual nau de la Fàbrica Nova que tindrà una superfície construïda de 25.000 metres quadrats, tot i que el conjunt de tota l’illa, incloses les piscines, el parc de Sant Ignasi i la llar d’infants Picarol, arriba a una superfície d’equipaments i parc públic de 84.400 metres quadrats.
El tancament de l’últim taller el 2008 va deixar abandonada aquesta zona industrial de Reggio Emilia, i el municipi va elaborar un pla de regeneració per fer front a la crisi global d’aleshores que es va posar en marxa el 2010 pensant ja en una economia del coneixement.
Un primer nucli del Parco d’Innovazione ja està en marxa. Es tracta del Centre Internacional d’Educació Loris Malaguzzi, que es va acabar el 2012; l’anomenat Tecnopol de la Xarxa d’Alta Tecnologia de la regió d’Emília-Romanya, que es va posar en marxa el 2013; i el magatzem #18, que des del 2019 acull empreses d’innovació i recerca. Tres grans edificis més del complex industrial estan pendents de remodelar-se.
Activitats, una a una
El Tecnopol és a l’antiga foneria del complex. La nau es va remodelar completament i acull laboratoris de recerca vinculats a la Universitat de Mòdena que treballen en els camps de la mecànica, mecatrònica, medi ambient, energia i agroalimentació. També hi ha una incubadora d’empreses innovadores i les oficines del parc.
L’edifici #18, de 174 metres de llarg -la Fàbrica Nova en fa 152- i 40 d’ample, es va restaurar completament per mantenir el seu actiu històric i patrimonial. Hi havia el departament de calderes de l’Officine Meccaniche Reggiane, i ara empreses d’innovació i recerca. Finalment, en una altra nau hi ha un centre internacional de recerca en l’àmbit de l’educació. Es fa formació, exposicions, tallers i fins i tot s’ha convertit en un reclam turístic.
Està en dansa la remodelació dels magatzems #15 i #17. Al primer és previst que hi hagi un aparcament de tres pisos, laboratoris i centres de recerca en economia circular i disseny, i oficines. La segona nau s’organitzarà en edificis interiors i hi haurà oficines i espais universitaris. Quedarà pendent l’última que va tancar, que es dedicarà a activitats per a la ciutadania, esdeveniments i espectacles.
El Parco d’Innovazione és gestionat per l’Ajuntament de Reggio Emilia i l’administració regional, l’empresa público-privada Reggiane i la Fundació REI d’innovació i transferència tecnològica. Recentment, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, va visitar el parc i es va reunir amb el gerent que gestiona el complex, Luca Torri.
L’experiència de la FUB i la UPC per recuperar l’antic escorxador
Manresa també té exemples de transformació d’espais històrics i patrimonials en nodes de coneixement, com el que es vol fer amb la nau de la Fàbrica Nova. És el cas de l’antic escorxador de la plaça Bages, que ara forma part del campus universitari de la ciutat.
El complex es va construir el 1908, i és obra de l’arquitecte Ignasi Oms i Ponsa, referent del modernisme. En una de les seves naus es va inaugurar, l’any 2005, la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa. Ocupa la nau principal de l’antic escorxador. Pertany a la Universitat Politècnica de Catalunya i comparteix recursos i serveis amb la Fundació Universitària del Bages, FUB-UManresa.
Per la seva part la FUB va posar en marxa a principis del 2019, al mateix escorxador, l’edifici de la FUB3 després de restaurar una de les naus modernistes del recinte. És de propietat municipal. S’hi va traslladar tota l’activitat de Fisioteràpia. La Fundació Universitària del Bages va invertir 3 milions en un projecte que va respectar les principals particularitats de l’edifici i els seus trets modernistes, tant a l’exterior com a l’interior.
A Catalunya també hi ha altres exemples d’edificis industrials que s’han rehabilitat per donar-hi nous usos relacionats amb el món del coneixement. La fàbrica tèxtil de Ca l’Aranyó de Barcelona, de finals del XIX, va quedar abandonada i es va recuperar després d’un greu procés de degradació per acollir un dels campus de la Universitat Pompeu Fabra. Es dona el cas que la fàbrica la va fundar un manresà: Claudi Arañó. A Cornellà, la també fàbrica tèxtil de Can Suris de finals del XIX, es va rehabilitar i ara és un laboratori ciutadà per a la innovació social i digital.
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- Sis anys sense poder recuperar el seu pis: “La inquilina em deu més de 50.000 euros de lloguer”
- Vaga de mestres a la Catalunya central, en directe
- Una jove del Bages, clau en el Lux Tour de Rosalía
- La protesta de docents atura el centre de Manresa: 'És vergonyós que un mosso en pràctiques cobri més
- «El cost personal que vaig haver de pagar va ser alt»
- S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos