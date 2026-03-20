L’Ajuntament de Manresa dona suport a la revolta de docents i insta el govern a negociar
La riuada de samarretes grogues es fa escoltar al saló de sessions de la corporació, que aprova reclamar a la Generalitat que atengui les reivindicacions unitàries dels professionals de l’educació
La revolta de docents que el dia anterior es va fer escoltar amb força al carrer va entrar ahir al saló de sessions de l’Ajuntament de Manresa, que va aprovar donar suport al conjunt de reivindicacions unitàries dels professionals de l’educació.
Després de la intervenció dels docents Sònia Zapata i Xavier Selva va arribar el moment de retratar-se i la moció per expressar el seu suport a les reivindicacions del manifest «Dignifiquem la nostra professió» d’USTEC i al conjunt de reivindicacions unitàries dels professionals de l’educació es va aprovar amb els vots a favor d’ERC, Junts, Fem i Grup Nacionalista, i l’abstenció del PSC, Impulsem i Vox.
Zapata i Selva van defensar en les seves intervencions -era la primera vegada que un col·lectiu podia presentar una moció directament al ple de l’Ajuntament sense que fos un grup municipal qui fes de mitjancer- la necessitat que el Departament d’Educació negociï amb els sindicats que representen el gruix dels docents i, en cap cas, donar per tancat el tema després d’un acord parcial amb CCOO i UGT.
Educació "en perill"
Zapata i Selva van recordar que hi ha centres educatius amb ràtios de 33 alumnes per aula, barracons i cargoleres que s’eternitzen i un context que no és de respecte ni de defensa a les persones que fan possible, cada dia, l’educació pública, posant-la seriosament "en perill".
La moció aprovada insta el govern de la Generalitat de Catalunya a acordar millores amb els sindicats representatius en les taules de negociació del personal de l’educació per crear un sistema d’actualització salarial directament vinculat a la inflació; revertir les retallades pendents; reclassificar les categories del Personal d’Atenció Educativa conforme la llei vigent; reconèixer i remunerar totes les tasques desenvolupades (càrrecs, tutories, treballs de recerca, colònies i sortides) i revertir la sobrecàrrega de treball amb menys burocràcia, millor horari i més recursos per atendre l’alumnat.
Altres demandes són reduir les ràtios, augmentar la plantilla i assegurar recursos pel desplegament de l’escola inclusiva.
L’Ajuntament comunicarà al Departament d’Educació la necessitat de reduir dràsticament la burocràcia i tasques de gestió innecessàries i a reforçar les plantilles de personal d’administració i serveis als centres educatius.
Els docents volen que es garanteixin plantilles estables als centres de treball, amb oferta suficient de places als concursos d’oposició i trasllats, així com tenir en compte la veu dels professionals de l’educació per consensuar els currículums i les polítiques educatives.
També s’insta el govern de la Generalitat de Catalunya a reforçar de manera suficient i estructural el finançament de l’educació en totes les seves etapes, programes i equipaments, garantint els recursos necessaris perquè no siguin els ajuntaments qui hagin d’assumir competències i despeses que no els corresponen.
Finalment, se sol·licita que el govern de la Generalitat estableixi un calendari clar amb terminis concrets implementar aquestes mesures abans de la finalització del curs escolar 2025-2026. n
