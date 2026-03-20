L'ascensor que uneix el carrer de Santa Llúcia amb la plaça Major de Manresa ja no torna a funcionar

Sengles cartells penjats al costat dels dos accessos informen que la instal·lació no va

Accés a l'ascensor a la plaça Major amb el cartell de "No funciona", aquest divendres al matí / Arxiu particular

Gemma Camps

Manresa

L'ascensor que uneix el carrer de Santa Llúcia amb la plaça Major de Manresa per salvar el desnivell de dotze metres que hi ha entre un lloc i l'altre no torna a funcionar des d'aquest divendres al matí. Així n'informen dos cartells que hi ha a les dues bandes per agafar-lo. Al costat de l'elevador, al carrer de Santa Llúcia i, en el cas de la plaça Major, a la porta d'accés a l'espai interior per arribar-hi, que està tancada. A la tarda continuava igual.

Precisament aquest cap de setmana hi ha les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià al Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya, a la plaça de Sant Ignasi; una activitat que ben segur portarà molta gent amunt i avall que, per força, haurà de passar per la costeruda baixada del Pòpul o bé per la dels Drets.

No és la primera vegada que l'ascensor no funciona o que pateix alguna bretolada. Justament el passat dia 5 d'aquest mes, aquest diari va informar que feia una setmana que havien foradat la placa dels comandaments on es veu la planta on està aturat l'ascensor, que deixava veure els cables que hi ha l'interior, amb el perill que això suposava. El novembre del 2025 van fer malbé el pany de clau que hi ha als comandaments, que ja havien fet espatllat anteriorment i havien canviat.

Encara més recentment, dissabte de la setmana passada no va funcionar durant una estona, si bé no van posar cap cartell per avisar. Només va tancar l'accés a la banda de la plaça Major, però, en el cas del carrer de Santa Llúcia, molta gent va haver de deduir que no funcionava després d'esperar-se una estona i comprovar que no baixava.

L'ascensor amb el cartell per la banda del carrer de Santa Llúcia / Arxiu particular

